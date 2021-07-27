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東奧》郭婞淳破紀錄奪金！頒獎這細節竟讓中國小粉紅又氣炸

2021/07/27 19:31

「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，抓舉、挺舉總和236公斤技壓各國好手，抓舉133公斤並打破奧運紀錄。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，抓舉、挺舉總和236公斤技壓各國好手，抓舉133公斤並打破奧運紀錄。頒獎儀式中，大會播放與國旗歌同曲不同詞的奧會會歌，又讓中國網民暴怒，直呼為什麼不是放中國的「義勇軍進行曲」，其他網民也紛紛叫罵「早晚統一」、「下次就是放國歌」。

大會播放與國旗歌同曲不同詞的奧會會歌，又讓中國網民暴怒，直呼為什麼不是放中國的「義勇軍進行曲」？（擷取自微博）

郭婞淳今日成功奪下金牌後，頒獎現場響起「國旗歌」旋律，讓國人相當感動。不過，其實在運動場上，使用的是我奧林匹克委員會「奧會會歌」，該曲旋律和國旗歌相同，不過歌詞卻經重新填過，與國旗歌歌詞不同。

郭婞淳奪牌後，也引發中國網民熱烈討論，不少網民狂問「放什麼歌？」、「所以現場是放什麼歌？」得知不是如同香港擊劍好手張家朗奪牌後一樣播放中國國歌「義勇軍進行曲」後，在微博上氣得跳腳大罵。

氣炸的中國網民紛紛表示「等得不耐煩了」，留言說：「啥時能讓台北隊也放我們的國歌阿？這兩年等得越來越不耐煩了」、「遲早讓他們拿了金牌也放義勇軍進行曲」、「不是奧會歌，還可以偷渡國旗歌？」、「那我只能說一句，支持武統台灣」、「一個國家，三支代表隊，這就是恥辱」、「沒啥好開心的」。

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