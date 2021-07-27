東奧桌球》中華奧會又遺漏莊智淵賽程 邱顯智：是故意？

以「五朝元老」之姿征戰奧運的40歲「桌球教父」莊智淵，今（27日）晚間8點30分將搶8強賽門票。不過中華奧會日前在賽程中獨漏莊智淵。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕以「五朝元老」之姿征戰奧運的40歲「桌球教父」莊智淵，今（27日）晚間8點30分將搶8強賽門票。不過中華奧會日前在賽程中獨漏莊智淵，昨臉書內文介紹乾脆所有桌球選手都不列出，引起網友一陣砲轟，立委邱顯智也批評，「一次是無心，兩次是故意？」

邱顯智也忍不住批評，「一次是無心，兩次是故意？沒有最扯，只有更扯！尊重選手好好列上賽程很難？」。（圖取自邱顯智臉書）

中華奧會因應因應我國選手每日有不同賽事，因應我國選手每日有不同賽事，會整理隔天的中華隊選手賽程，但日前賽程內容獨漏莊智淵，甚至使用的照片還是舊照，遭到大批網友批評。

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不料，中華奧會昨（26日）在臉書PO出今日賽程時，其他項目的選手都有列出名字，唯獨桌球項目，中華奧會僅以「昨晚混雙拿下一銅後，桌球眾將也要在各自單打戰場努力。」表示，沒有將桌球選手的名字列出。

對此，邱顯智也忍不住批評，「一次是無心，兩次是故意？沒有最扯，只有更扯！尊重選手好好列上賽程很難？」，其他網友也表示，「為了不想講出莊智淵三個字，連其他桌球選手的名字都不提了，莊智淵是什麼佛地魔嗎？」中華奧會的臉書貼文上則被許多網友狂洗一排留言，「#莊智淵加油」、「中華奧會到底能做好什麼，連列個賽程都做不好」

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