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東奧舉重》郭婞淳輾壓對手奪金 教練林敬能：她只發揮9成功力

2021/07/27 18:32

郭婞淳確定奪金後，挑戰挺舉141公斤失敗露出可愛笑容。（法新社）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，抓舉103公斤、挺舉133公斤，以總和236公斤技壓各國好手，事實上，她賽前左腳有傷，所以首要目標就是先穩住金牌，直到確定金牌才追逐締造新世界紀錄，只是挺舉挑戰141公斤失敗後，她其實很嘔，賽後喊話希望能參加2024年巴黎奧運。

郭婞淳。（歐新社）

「（郭婞淳）應該只有發揮9成功力。」教練林敬能表示，最主要是太想要這面金牌，所有外媒、國內媒體，包括認識、不認識她的人，認為這面金牌已經篤定拿到了，可是，世界上沒有篤定的東西。

郭婞淳未能一舉破世界紀錄，林敬能指出，第一個目標是奧運金牌，第二個目標是看能不能破世界紀錄，雖然不是那麼好破，但是不要放棄任何機會，如果沒做就永遠沒機會，做了就有機會，沒做好再回來做修正。

林敬能認為，以郭婞淳她的身體素質、成熟、心理狀態與自律精神，覺得還可以征戰2022年杭州亞運、2024年巴黎奧運；他愈說愈起勁，「還有2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運...」

比賽結束後林敬能開心地衝上前擁抱郭婞淳，師徒情誼盡在不言中，當媒體問道，「有想過確定拿金牌，你要做什麼動作嗎?」此時，林敬能突然熱淚盈眶，語帶哽咽地說，「有一種空虛感油然而生，當你完成一個夢想，到另一個夢想之間，會有很大空虛感，這時候我是最空虛的，根本還沒想到接下來要做什麼。」

林敬能解釋，比賽之前還是會有很多想法，一旦獲得，也許他目前成功了，但那種空虛感是很大的，他現在就要面對這個問題。

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