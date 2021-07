東奧》澳洲仰泳女將摘金太興奮！受訪脫口「FXXX」

瑪凱恩在100公尺仰泳奪金破大會紀錄。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲泳將瑪凱恩(Kaylee McKeown)今天(27日)在女子100公尺仰式項目,拿下東奧金牌,並以57秒47刷新奧運紀錄,賽後受訪時瑪凱恩太興奮,不小心脫口而出髒話「FXXX Yeah!」,可愛的反應成為媒體的討論焦點。

綜合媒體報導,今年20歲的瑪凱恩首度闖入奧運,在決賽一開始原本落後加拿大馬塞(Kylie Masse)和美國R.史密絲(Regan Smith),沒想到最後30公尺完成大逆轉,以57秒47刷新奧運紀錄,勇奪生涯首面奧運金牌。

賽後瑪凱恩接受媒體採訪時,記者問到「此時此刻你會想和你的媽媽、姊姊說什麼呢?」瑪凱恩情緒太激動不小心竟然爆粗口,說完當下才意識到失言,趕緊捂嘴,之後後悔地說:「這太尷尬了,我簡直不敢相信我會這麼說!」

瑪凱恩不小心說髒話的片段在社群媒體上造成討論,遠在澳洲努沙(Noosa)的瑪凱恩的媽媽在慶祝的同時,被媒體問到此事也回應「在電視上說髒話!我以後有話要跟她說」。

其實瑪凱恩的父親在去年因癌症過世,為此瑪凱恩在腳上刺下刺青「I’ll always be with you」以紀念她的父親。在瑪凱恩奪金後也給已故的父親一個飛吻,「希望你能為我感到驕傲,未來會繼續讓你感到驕傲。」

