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東奧》澳洲仰泳女將摘金太興奮！受訪脫口「FXXX」

2021/07/27 20:50

瑪凱恩在100公尺仰泳奪金破大會紀錄。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲泳將瑪凱恩（Kaylee McKeown）今天（27日）在女子100公尺仰式項目，拿下東奧金牌，並以57秒47刷新奧運紀錄，賽後受訪時瑪凱恩太興奮，不小心脫口而出髒話「FXXX Yeah!」，可愛的反應成為媒體的討論焦點。

綜合媒體報導，今年20歲的瑪凱恩首度闖入奧運，在決賽一開始原本落後加拿大馬塞（Kylie Masse）和美國R.史密絲（Regan Smith），沒想到最後30公尺完成大逆轉，以57秒47刷新奧運紀錄，勇奪生涯首面奧運金牌。

賽後瑪凱恩接受媒體採訪時，記者問到「此時此刻你會想和你的媽媽、姊姊說什麼呢？」瑪凱恩情緒太激動不小心竟然爆粗口，說完當下才意識到失言，趕緊捂嘴，之後後悔地說：「這太尷尬了，我簡直不敢相信我會這麼說！」

瑪凱恩不小心說髒話的片段在社群媒體上造成討論，遠在澳洲努沙（Noosa）的瑪凱恩的媽媽在慶祝的同時，被媒體問到此事也回應「在電視上說髒話！我以後有話要跟她說」。

其實瑪凱恩的父親在去年因癌症過世，為此瑪凱恩在腳上刺下刺青「I’ll always be with you」以紀念她的父親。在瑪凱恩奪金後也給已故的父親一個飛吻，「希望你能為我感到驕傲，未來會繼續讓你感到驕傲。」

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