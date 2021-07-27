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東奧游泳》王冠閎未晉級自責道歉 早上準決賽調整欠佳

2021/07/27 19:22

王冠閎。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運男子200公尺蝶式預賽，王冠閎昨以分組第一晉級，但隔天上午決準賽調整欠佳，無緣更上層樓躋身決賽，年僅19歲的台灣「小蝶王」失望之情溢於言表，自責道歉說：「對不起，沒有達到目標，也辜負大家的期望。」

王冠閎昨晚預賽飆出1分54秒44，不但把自己保持的全國紀錄1分54秒77持續推進，更在38名選手中高居第2，僅次兩年前世錦賽奪金的匈牙利名將米拉克（Kristof Milak）；只不過，隔天準決賽他只游出1分55秒52，落居分組第6、總排名13，無緣躋身前8決賽。

東奧游泳為配合美國為主的國際轉播，準決賽、決賽都排早上，與一般晚上進行相反，儘管王冠閎在國內早有準備，壓力下仍難入眠，「可能晚上想太多，今天身體狀況沒到最佳，感覺有點疲勞，前150公尺達到設定，但最後50公尺就『爆掉』。」

求好心切的王冠閎，賽後一度心情沮喪，所幸在隨行教練黄智勇鼓勵下，很快調整恢復，「本來想沉澱一下，但教練和隊友一直搞笑，就好多了。」

他強調，得坦然接受失敗，並汲取寶貴大賽經驗，「這場過去了，就好好往下一步邁進，把目標設定明年杭州亞運、2024年巴黎奧運。」

王冠閎雖沒游進明天200蝶決賽，本月29日晚間還有100蝶預賽，他透露這並非此行重點，「就放輕鬆、享受奧運感覺」，為往後大賽預做準備。　　

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