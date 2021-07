東奧舉重》郭婞淳破紀錄奪金！ 印媒竟瞎喊：中國再添金牌

「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級勇奪金牌,也是台灣隊本屆奧運首金。(特派記者林正堃攝)

〔即時新聞/綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今(27日)在東京奧運女子舉重59公斤級勇奪金牌,更一舉刷新奧運紀錄,也是台灣隊本屆奧運首金。不過,卻有外媒報導,稱郭婞淳「為中國再添金牌」,讓人相當傻眼。

郭婞淳奪金後,印度媒體《News On Air》竟以「東奧:郭婞淳奪得女子59公斤級舉重冠軍,中國再添金牌」為題報導,讓人相當傻眼。(圖取自《News On Air》網站)

郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級,抓舉103公斤、挺舉133公斤,以總和236公斤技壓各國好手,漂亮贏得生涯首面奧運金牌,不僅完成「金牌大滿貫」,也一舉打破奧運抓舉、挺舉與總和「3項紀錄」。

郭婞淳奪金後,印度媒體《News On Air》 竟以「東奧:郭婞淳奪得女子59公斤級舉重冠軍,中國再添金牌(Tokyo Olympics: China adds another gold in its medal tally as KUO Hsing-Chun wins women’s weightlifting title in 59 kg category)」為標題報導此消息,內文也稱郭婞淳是為中國在獎牌榜上增添一面金牌,讓人相當傻眼。

