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東奧舉重》郭婞淳破紀錄奪金！ 印媒竟瞎喊：中國再添金牌

2021/07/27 22:48

「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級勇奪金牌，也是台灣隊本屆奧運首金。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今（27日）在東京奧運女子舉重59公斤級勇奪金牌，更一舉刷新奧運紀錄，也是台灣隊本屆奧運首金。不過，卻有外媒報導，稱郭婞淳「為中國再添金牌」，讓人相當傻眼。

郭婞淳奪金後，印度媒體《News On Air》竟以「東奧：郭婞淳奪得女子59公斤級舉重冠軍，中國再添金牌」為題報導，讓人相當傻眼。（圖取自《News On Air》網站）

郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，抓舉103公斤、挺舉133公斤，以總和236公斤技壓各國好手，漂亮贏得生涯首面奧運金牌，不僅完成「金牌大滿貫」，也一舉打破奧運抓舉、挺舉與總和「3項紀錄」。

郭婞淳奪金後，印度媒體《News On Air》 竟以「東奧：郭婞淳奪得女子59公斤級舉重冠軍，中國再添金牌（Tokyo Olympics: China adds another gold in its medal tally as KUO Hsing-Chun wins women’s weightlifting title in 59 kg category）」為標題報導此消息，內文也稱郭婞淳是為中國在獎牌榜上增添一面金牌，讓人相當傻眼。

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