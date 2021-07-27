「舉重女神」場下超暖！郭婞淳當評審私下送考生鞋子曝光

郭婞淳今天破奧運紀錄奪得金牌，網友也分享遇到她當評審，私下收到鞋子的經驗。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今天（27日）以傲人成績在東京奧運「舉起金牌」，也是台灣本次第一金，有網友回憶私下遇到她的經驗，是去輔大遇到擔任獨招評審的郭婞淳，她細心觀察到考生的鞋子破洞，事後更默默往訓練場送了一箱鞋子，溫暖舉動讓網友久久不忘。

原PO在推特分享，她當時念海山高中體育班，去年和同學一起去輔大考舉重獨招，當時郭婞淳是其中一位評審，考試時郭婞淳注意到原PO的同學鞋子破了一個洞，當下沒說什麼，但過一個禮拜後，原PO的訓練場有人拿了一箱鞋子過來，裡面竟都是二手的好鞋子。

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這時同學們都滿頭問號，想說誰送怎麼不講一聲，結果後來問教練才知道，這是郭婞淳收集來送給她們的。原PO說，這種默默幫助的事很少被公開，畢業至今一年，真的很感謝她，也恭喜她拿到金牌，為她感到驕傲！

感人的故事也讓網友讚說「超暖的耶!跟她的笑容一樣」、「好心有好報，努力不會白費，恭喜她」、「人美心也美」。

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