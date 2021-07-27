「舉重女神」場下超暖！郭婞淳當評審私下送考生鞋子曝光

郭婞淳今天破奧運紀錄奪得金牌，網友也分享遇到她當評審，私下收到鞋子的經驗。（記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今天（27日）以傲人成績在東京奧運「舉起金牌」，也是台灣本次第一金，有網友回憶私下遇到她的經驗，是去輔大遇到擔任獨招評審的郭婞淳，她細心觀察到考生的鞋子破洞，事後更默默往訓練場送了一箱鞋子，溫暖舉動讓網友久久不忘。
原PO在推特分享，她當時念海山高中體育班，去年和同學一起去輔大考舉重獨招，當時郭婞淳是其中一位評審，考試時郭婞淳注意到原PO的同學鞋子破了一個洞，當下沒說什麼，但過一個禮拜後，原PO的訓練場有人拿了一箱鞋子過來，裡面竟都是二手的好鞋子。
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這時同學們都滿頭問號，想說誰送怎麼不講一聲，結果後來問教練才知道，這是郭婞淳收集來送給她們的。原PO說，這種默默幫助的事很少被公開，畢業至今一年，真的很感謝她，也恭喜她拿到金牌，為她感到驕傲！
感人的故事也讓網友讚說「超暖的耶!跟她的笑容一樣」、「好心有好報，努力不會白費，恭喜她」、「人美心也美」。
說一個郭婞淳的故事— sophie （@sophie102790） July 27, 2021
大約去年的時候我和同學去輔大考舉重獨招，郭婞淳是其中一個評審，我們去考試的時候她注意到我同學的鞋子破了一個洞，當下沒說什麼但是過了一兩個禮拜之後在我們的訓練場有人拿了一箱鞋子來，裡面是好的二手的鞋子+
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