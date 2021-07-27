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東奧》剛打敗世界第一！ 李洋曬偶像郭婞淳合照沾「神氣」

2021/07/27 21:05

羽球國手李洋（右）今晚曬出與郭婞淳（左）的合照，笑稱要沾光，希望自己也能奪牌。（圖翻攝自李洋臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今天（27日）在東奧女子舉重59公斤級，技壓各國好手奪金，為台灣代表隊進帳首面金牌，令國人振奮。同樣也是台灣隊成員的羽球國手李洋，今晚也PO出與郭婞淳的合照，笑稱要沾光，希望自己也能順利奪牌！

今天的東奧女子舉重59公斤量級，郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的成績，無懸念拿下金牌，個人生涯首次在奧運奪金，各界知名人物相繼發文道賀。

而東奧羽球國手李洋，27日晚間也曬出自己與偶像郭婞淳的合照，笑稱「還好我有先見之明先拍下照片。要祝賀，要沾光，還要沾運氣，恭喜我的偶像 郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級摘金！」希望自己在接下來的比賽也能過關斬將，奪牌光榮歸國。

網友紛紛留言表示，「一起摘金了啦！」、「謝謝你們的努力，讓台灣在國際舞台能發光，看了好感動」、「你們也接下去把男雙的金牌收下來！」、「相信這張合照會帶領你在奧運奪牌！」、「沾點運氣和神氣，加油！」

來自金門的李洋，今天也與隊友王齊麟在東奧羽球男雙組賽事中，擊敗世界排名第一的印尼男雙組合，挺進8強。2人精彩的表現被球迷譽為「黃金男雙」！

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