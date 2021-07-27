東奧前線》好棒！舉重女將陳玟卉一「舉」拿下銅牌

台灣舉重女將陳玟卉總和230公斤奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕台灣舉重女將陳玟卉，今天在東京奧運女子舉重64公斤級，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪銅牌，加拿大好手莎朗（Maude Charron）以總和236公斤拿下金牌；目前台灣代表團累計1金、2銀、3銅，收穫頗豐。

陳玟卉抓舉第一把順利舉起97公斤，第二次試舉100公斤成功，興奮地振臂大吼，第三把挑戰生涯最佳103公斤，同樣成功抓起，在抓舉部分排名第4。

請繼續往下閱讀...

在個人拿手挺舉項目，陳玟卉第一把127公斤過關，第二試舉130公斤失敗，第三把再次挑戰130公斤還是失敗，最終收下銅牌。

今年4月亞錦賽女子舉重64公斤級，陳玟卉以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤橫掃3面金牌，一戰成名，突破自己參加比賽以來最佳成績。

台灣舉重女將陳玟卉總和230公斤奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

台灣舉重女將陳玟卉總和230公斤奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

台灣舉重女將陳玟卉總和230公斤奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

台灣舉重女將陳玟卉總和230公斤奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

台灣舉重女將陳玟卉總和230公斤奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法