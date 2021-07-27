東奧桌球》奪牌榮耀失焦 鄭怡靜父心疼女兒無端被捲入政治口水

鄭怡靜。（特派記者林正堃攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕世界排名第8的鄭怡靜昨晚與林昀儒搭檔在東京奧運桌球混合雙打順利摘銅，舉國歡騰，地方父老更是欣喜若狂，網友卻翻出舊帳，抨擊台南市政府將其恩師的場館委外經營，訓練資源被剝奪，導致她遷戶籍，引發議論，原本奪牌的榮耀時刻，一夕失焦、變調，讓父親鄭博文出面為女兒抱屈。

鄭怡靜今天上午在個人單打32強，以0：4落敗，無緣晉級，睡眠時間被壓縮、右手肘拉傷等，被認為是拚戰失利的主因，鄭博文坦言女兒確實已經知道這些爭議的網路言論，出賽時的心情恐受影響。

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鄭博文強調，怡靜從青少年選手時，就長期接受合庫的贊助，因應工作需求，移籍台北，這是相當單純的事情，卻無端被捲入口水紛爭，努力為國拚戰之際，還得承受遭到議論的心理壓力，令人不捨。

鄭博文安慰女兒不必想太多，一切讓父親來回應，「由他承擔就好」，尤其看到怡靜傳來訊息，自責「我今天打得很差」，更令人心疼。

鄭博文鼓勵怡靜，既然個人賽已經止步，就先養精蓄銳，專心備戰團體賽，再以優異表現，繼續為台灣爭取獎牌。

鄭博文認為，要栽培出1位奧運選手，背後的艱辛，非外界所能想像，感謝一路走來，甚至怡靜低潮時，都有貴人相助，父女倆才能奮戰迄今。

鄭博文呼籲，這次的東京奧運因為疫情攪局，對於每位參賽者而言都很辛苦，大家應該將焦點放在正辛苦拚戰的台灣隊上，不應再有流言蜚語，讓選手徒增無謂的精神負擔。

鄭博文指出，對於網路的攻擊，黃偉哲真的受委屈了，但目前希望大家還是聚焦於奧運賽事上，不要再分南北，選手都一樣在為台灣爭光，應該全力幫他們加油才是。

鄭怡靜的父親鄭博文對於女兒奪牌榮耀因政治口水失焦，心疼不已。（記者吳俊鋒攝）

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