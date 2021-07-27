東奧》壘球傳奇上野由岐子封鎖美國 將金牌留在日本

上野由岐子率隊留下金牌。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕東京奧運女壘項目，日本隊和美國隊繼2008年北京奧運後再次於金牌戰對決，雙方都推出陣中資深好手先發，美國隊推出奧斯特曼（Cat Osterman），日本隊則推出各項壘球賽事的絕對王牌、今年已39歲的上野由岐子。上野不僅先發，退場後還在7局下回投手丘把守最後一局，帶領球隊終場2:0勝出，把金牌留在日本。

美國隊和日本隊不約而同推出資深強投掛帥，但兩隊首局都攻佔上三壘，美國隊奧斯特曼首局被山田惠理擊出內野安打，之後山田被隊友接連滾地球護送上三壘，奧斯特曼臨危不亂力保不失。日本隊上野由岐子則是首局被里德（Janie Reed）擊出三壘打，之後捕手沒能確實接到球，反而讓上野有機會觸殺衝往本壘的里德，同樣也無失分。

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美國隊奧斯特曼3局投出保送後退場，接手的卡爾達（Ally Carda）4局續投，被藤田倭敲安後，藤田利用隊友犧牲觸擊護送及滾地球上三壘，此時山崎早紀擊出滾地球，奮力搶攻一壘形成內野安打，讓日本隊先馳得點。

美國隊先發奧斯特曼。（美聯社）

美國隊5局上2出局一壘有人時再次換投，另一位身材高大的王牌亞伯特（Monica Abbott）接替投球，卻首打席就投出暴投，隨後藤田倭再次敲安，日本隊再下一城。

6局下，美國隊進攻，莫爾特里（Michelle Moultrie）從上野手中敲安，此時日本隊決定換投，讓後藤希友上場接手，後藤雖又被敲安，但日本隊以帶點幸運的內野美技化解美國隊攻勢。7局上，日本隊本有機會再搶保險分，但藤田倭可能的全壘打，遭美國隊左外野手里德沒收。

7局下，按規定能夠再次上場的上野由岐子回投手丘把守最後一關，上野投出三上三下，沒能再給美國隊反攻機會。

對美國隊來說，上野由岐子堪稱難以突破的高牆，2008年北京奧運，她們就是在金牌戰1:3不敵上野領軍的日本隊，今年棒壘球重返奧運，上野代表地主隊再次領銜，年紀並未影響其宰制力，仍舊封鎖住美國隊打擊火力。

上野由岐子率隊留下金牌。（法新社）

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