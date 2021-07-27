晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧前線》一度誤會自己第4 陳玟卉：我很難過在收東西了

2021/07/27 22:09

陳玟卉。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕台灣舉重女將陳玟卉今天在東京奧運女子舉重64公斤級，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤勇奪銅牌，進帳國光獎金500萬元，她說：「接下來希望能在國際賽突破，讓世界看見台灣。」獎金部分，她透露會交給家人安排。

「很興奮，還沒回過神，覺得很不可思議。」今天賽後陳玟卉說，評估把自己最好的實力發揮出來，就有機會拿牌，「我舉完時以為會第4名，還滿難過的，已經在哭、在收東西了。」

原來，比賽過程中陳玟卉看錯記分板了，誤以為自己與獎牌絕緣，她說，可能在哭的時候眼睛比較花，看錯了，是隊友比給她看第3名才知道，「然後我就抱著教練（黃達德）哭，因為他一路上幫我很多，很用心帶我，用生命陪著我。」

陳玟卉抓舉第一把順利舉起97公斤，第二次試舉100公斤成功，興奮地振臂大吼，第三把挑戰生涯最佳103公斤，同樣成功抓起，在抓舉部分排名第4。

在個人拿手挺舉項目，陳玟卉第一把127公斤過關，第二試舉130公斤失敗，第三把再次挑戰130公斤還是失敗，最終收下銅牌。

陳玟卉解釋，抓舉有突破個人最佳，狀態太興奮，到了挺舉心情down下來，有點過於著急，想要突破亞錦賽的成績。

今年4月亞錦賽女子舉重64公斤級，陳玟卉以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤橫掃3面金牌，一戰成名，創下自己參加比賽以來最佳成績；奧運她將個人抓舉紀錄再往上堆疊。

陳玟卉表示，這次奧運主要希望突破亞錦賽總和228公斤，也很開心看到稍早學姐郭婞淳拿金牌，希望能延續這個好運，「這面銅牌對我有極大肯定，往後更想在國際賽有站在頒獎台上的衝勁，青春不留白。」

陳玟卉。（特派記者林正堃攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。