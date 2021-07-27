東奧前線》一度誤會自己第4 陳玟卉：我很難過在收東西了

陳玟卉。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕台灣舉重女將陳玟卉今天在東京奧運女子舉重64公斤級，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤勇奪銅牌，進帳國光獎金500萬元，她說：「接下來希望能在國際賽突破，讓世界看見台灣。」獎金部分，她透露會交給家人安排。

「很興奮，還沒回過神，覺得很不可思議。」今天賽後陳玟卉說，評估把自己最好的實力發揮出來，就有機會拿牌，「我舉完時以為會第4名，還滿難過的，已經在哭、在收東西了。」

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原來，比賽過程中陳玟卉看錯記分板了，誤以為自己與獎牌絕緣，她說，可能在哭的時候眼睛比較花，看錯了，是隊友比給她看第3名才知道，「然後我就抱著教練（黃達德）哭，因為他一路上幫我很多，很用心帶我，用生命陪著我。」

陳玟卉抓舉第一把順利舉起97公斤，第二次試舉100公斤成功，興奮地振臂大吼，第三把挑戰生涯最佳103公斤，同樣成功抓起，在抓舉部分排名第4。

在個人拿手挺舉項目，陳玟卉第一把127公斤過關，第二試舉130公斤失敗，第三把再次挑戰130公斤還是失敗，最終收下銅牌。

陳玟卉解釋，抓舉有突破個人最佳，狀態太興奮，到了挺舉心情down下來，有點過於著急，想要突破亞錦賽的成績。

今年4月亞錦賽女子舉重64公斤級，陳玟卉以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤橫掃3面金牌，一戰成名，創下自己參加比賽以來最佳成績；奧運她將個人抓舉紀錄再往上堆疊。

陳玟卉表示，這次奧運主要希望突破亞錦賽總和228公斤，也很開心看到稍早學姐郭婞淳拿金牌，希望能延續這個好運，「這面銅牌對我有極大肯定，往後更想在國際賽有站在頒獎台上的衝勁，青春不留白。」

陳玟卉。（特派記者林正堃攝）

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