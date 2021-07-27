東奧舉重》陳玟卉奪銅！媽媽哽咽：拿牌之外更擔心傷勢

就在比賽結束後，黃玉新（左三）語帶哽咽地說，現在最關心陳玟卉的傷勢。紅衣服為弟弟陳玟霖。（記者邱書昱攝）

〔記者邱書昱／新北報導〕我國舉重好手陳玟卉27日晚間在東京奧運舉重女子64公斤量級A組登場，以總和230公斤拿下銅牌。陳玟卉的家人也在新北市板橋的住宅一起觀賽，傳出捷報後大聲歡呼，媽媽黃玉新雖然開心，但更關心孩子的身體狀況，直說每次比賽第一件事情就要陳玟卉報平安。

陳玟卉順利奪下銅牌後，新北市府也給予祝福，市長侯友宜也親自致電給家人。（記者邱書昱攝）

比賽過程對手在後頭緊咬，讓在場的一家人看得緊張，即便陳玟卉第二次挺舉時，疑似受傷而失手，最後仍成功摘下銅牌後，家人們開心地放聲呼喊能鬆一口氣，但其實更擔心她的傷勢。

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「比完賽後什麼都是其次，一定要先報平安。」黃玉新有些不忍地說，每次看陳玟卉舉起這麼重的槓鈴，心裡都提心吊膽，成績不重要而是身體有沒有受傷，這次能奪下銅牌好成績，也是靠陳玟卉十幾年來的努力，自己則是全心當後援，給予最大的支持和傾聽。

黃玉新也說，陳玟卉從小就是獨立的孩子，自我要求也非常高，經常不斷突破自我，即便到了國、高中碰到挫折、跌倒，但鼓勵她要往前走，家人永遠都是後盾。然而，選手這條道路非常孤單，看著她沒有假日，不時就要到集訓中心練習、嚴格的飲食控制，做媽媽的也看在眼裡，但清楚孩子自己要的是什麼。

看到姐姐奪下銅牌，同樣是壁球好手的弟弟陳玟霖也關心姐姐的傷勢。回想這段銅牌之路，陳玟霖說，就算聚少離多，但一定會視訊通話聊天，就連這次東京奧運，也陪著姐姐聊天、放鬆，也不想給予太多的鼓勵造成壓力，如今順利奪銅更是陳玟霖憧憬的目標，未來也要一起努力。

除此之外，新北市長侯友宜第一時間也打電話給陳玟卉的家人祝賀，黃玉新也語重心長地向他說，期盼政府能大力幫助選手、企業也能給予贊助，自己經常看見許多運動員，因為背負著學費、生活費等早已喘不過氣，只好被迫放棄運動這條路，政府應該作為強而有力的後盾，讓選手們沒有後顧之憂全力衝刺。

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