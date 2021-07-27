東奧舉重》恩師討抱抱遭臭臉惹議 郭婞淳奪金後發文澄清！

郭婞淳與教練林敬能在奪金後的互動引起網友熱議，稍早她發文回應。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕郭婞淳今天為台灣奪下本屆奧運首金，然而當下她的恩師林敬能激動找她相擁慶祝，而她臭臉以對，一度引發網友討論。稍早郭婞淳在臉書粉專發文回應，這是他們師徒之間的相處模式，彼此關係多年來很融洽。

郭婞淳PO出2017年世大運期間，由本報記者劉信德所拍攝她與教練林敬能的合照，並發文表示：「謝謝大家對我的支持與鼓勵，在這裡我要感謝我的恩師林敬能，這十一年來，我跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子到現在會反過來一直鬧他跟他玩，沒有人比他更清楚，奧運金牌這個目標。」

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郭婞淳與教練林敬能在奪金後的互動引起網友熱議。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳說，他們一路走來格外不容易，「拿到金牌後情緒非常激動上台擁抱我，重點是我們終於圓夢一起站上奧運舞台了。」

郭婞淳說：「我當下反應也是想鬧他，所以出現搞怪的表現（而且他第一次把我扛起來），畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧，也這樣開心相處這麼多年。」

郭婞淳表示，拿了金牌是很開心的事，也請大家和她的團隊一起分享這個榮耀。

郭婞淳在臉書上PO出與教練林敬能的合照。（記者劉信德攝）

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