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東奧桌球》中國國辱！日媒「辱華」標題令小粉紅崩潰

2021/07/27 22:41

日本媒體產經新聞旗下《夕刊富士》，報紙頭版就以斗大漢字「中國國辱」為標題。（取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運日本桌球隊先聲奪人，混雙決賽逆轉勝中國勁敵，今天日本媒體產經新聞旗下《夕刊富士》，報紙頭版就以斗大漢字「中國國辱」為標題，強調昔日傳統霸權已遭突破，消息一出令許多玻璃心應聲碎滿地，崩潰的小粉紅也再度上網出征，引發各界熱議。

地主混雙組合水谷隼／伊藤美誠合作無間，昨以4：3扳倒強敵許昕／劉詩雯，讓中國包辦奧運桌球5金的美夢提前破碎，這也是日本史上首面桌球奧運金牌，別具歷史意義。《夕刊富士》頭版針對自家混雙男、女選手克服萬難，聯手完成形同不可能任務的故事進行介紹，並以相當聳動的標題，來突顯桌球王國的震驚。像水谷隼就提到，過去一直把中國選手當成難跨越的長城高牆，如今終於首度感覺到，對手其實也只是個凡人。

中國桌球堪稱奧運賽場上無敵強者，過往8屆包辦28金、18銀、8銅，自2004年後，更囊括單、雙打所有金牌，甚至許多項目「金包銀」，其餘國家最多只能爭銅，如今五環殿堂首次納入混雙，就讓日本強行突破，已帶給中國意外壓力。

水谷隼／伊藤美誠合作無間，昨扳倒強敵許昕／劉詩雯。（路透）

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