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東奧》「雖然銅牌不是我們想要的」MBC又出包青瓦台連署破萬人

2021/07/28 06:57

南韓柔道選手安昌林。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓電視台「MBC」在奧運期間爭議不斷，既在開幕式出洋相後，日前賽事主播又在轉播過程失言，對於拿到銅牌的選手出現不恰當的發言，成為眾矢之的。

南韓電視台「MBC」在日前東奧開幕式時以圖片和文字來介紹各個國家，在烏克蘭時使用「車諾比核事故」，馬紹爾群島運動員進場時，則描述「曾經是美國的核能試驗場」，不恰當的介紹方式引發各界批評，電視台隨後也出面道歉。

26日的柔道比賽，南韓選手安昌林在73公斤級獲得銅牌，MBC電視台主播脫口說出，「雖然這不是我們想要的獎牌顏色，但過去5年流的汗水與淚水應該也值得了。」而一旁的賽評聽了馬上救火表示，「銅牌還是很寶貴的成果」，但顯然已經無法彌補主播犯下的錯誤。

除了開幕式的失誤，其實「MBC」也曾在日前南韓與羅馬尼亞的足球賽時，在對方隊長馬林（Rajvan Marin）出現烏龍球後，在轉播畫面打上「謝謝馬林」的字樣引來撻伐，還讓MBC電視台社長朴晟濟出面召開記者會道歉。

不料朴晟濟才剛出面道歉後，柔道比賽時的轉播又出現不當發言，韓國媒體「東亞體育」指出，南韓觀眾的憤怒完全沒有平息，向青瓦台請願要求調查及處罰MBC相關轉播問題，連署人數已經突破萬名。

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