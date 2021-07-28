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東奧桌球》莊智淵惜敗疑身體不適 謝長廷曝暖心互動

2021/07/28 00:29

莊智淵以3比4不敵對手，無緣挺進桌球男單8強賽。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕桌球老將莊智淵27日在東京奧運男單16強不敵對手，無緣挺進8強賽。駐日代表謝長廷前往觀賽，他發現，莊智淵在比賽過程中一直盜汗，身體疑不適，事後已轉請隨隊醫務人員協助。

莊智淵以「五朝元老」之姿征戰東京奧運，27日晚間在東奧男單16強，生涯首度對戰埃及阿薩爾（ASSAR Omar），最後苦戰7局不敵對手，生涯奧運男單賽事畫下句點。

謝長廷27日深夜先在臉書分享好消息，女子舉重64公斤級陳玟卉又獲得一面銅牌，目前台灣累計一金二銀三銅。他接著說，27日晚間前往觀看桌球比賽，「台灣莊智淵對上埃及的選手，過程拉鋸，一來一往，非常精彩，最後3:4輸球」。

謝長廷指出，他發現莊智淵在比賽過程中一直盜汗，身體似有不適，莊智淵最後離場時，他從3樓趕下去，拿掉口罩向莊智淵揮手，莊智淵看到後小跑步過來問：「市長還認得我嗎？」謝長廷回説：「當然。高雄囝仔。」

謝長廷說，他當時擔任高雄市長時，莊智淵還是中學生，但在桌球界已經很有名；他也透露，事後已轉請台灣隊隨隊醫務人員給予莊智淵協助。

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