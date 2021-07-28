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東奧》8:2輕取中國！荷蘭女足主帥「摀臉大笑」氣死中網友

2021/07/28 00:29

鏡頭捕捉到荷蘭國家隊主教練魏格曼（Sarina Wiegman）在荷蘭取得大幅領先時摀臉大笑的畫面。（擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運27日晚間女足小組賽最後一輪賽事中，荷蘭隊以比數8:2輕取中國，讓3場小組賽戰績1平2負的中國隊無緣出線。在比賽過程中，鏡頭捕捉到荷蘭國家隊主教練魏格曼（Sarina Wiegman）在荷蘭取得大幅領先時摀臉大笑的畫面，該片段也被截圖在微博瘋傳，不少中國網友氣得大罵自家球員、教練「丟人現眼」。

根據中媒報導，本場比賽荷蘭女足展現出了比中國高出一檔的實力，在進攻端持續給中國施加壓力，即便中國也踢進球，但無力改變結果，最後中國隊以2：8負於荷蘭隊無緣出線，告別東京奧運會。

在荷蘭取得第8分時，場邊鏡頭捕捉到她摀臉大笑的畫面，隨即相關影片、圖片就在中國微博瘋傳，「荷蘭主帥的笑讓我們太扎心」也成為熱門關鍵字，網友紛紛哀嘆「可能內心想的是，中國怎麼這麼菜，都不好意思再進球了」、「人家笑得理所當然」、「這樣還算客氣了」、「人家夠努力了」、「輸得有點慘，就讓別人去笑吧」、「掩嘴笑很有素質了」、「是我我也笑，真不能怪人家」。

也有不少網民痛罵自家中國教練、球員：「賈某人（指教練賈秀全）下課去吧」、「她沒想過中國女足這麼差」、「估計她在笑賈秀全」、「女足越來越差」、「中國女足最恥辱的一幕」。

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