東奧》把台灣人氣魄帶到東京 小英感性撰文謝謝奧運國手

總統蔡英文在臉書撰文感謝東奧國手。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天（27日）深夜在臉書回顧一整天台灣選手的奧運賽況，感謝選手為台拚戰。

蔡英文提到，昨日早上兩位年僅19歲的少年好手先後出賽，林昀儒在桌球男單賽事中取勝，王冠閎在游泳男子200公尺蝶式半準決賽失利。

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接著是中午羽球黃金男雙李洋、王齊麟從世界排名第一的印尼黃金搭檔手中拿下小組賽珍貴一勝，順利晉級八強，稍晚的射箭女子個人淘汰賽，譚雅婷以微小差距失利，參與10公尺空氣步槍混合團體賽事的呂紹全和林穎欣也未能晉級，但這已經是極為不容易的成績。

蔡英文談到下午至晚上，舉重兩面獎牌讓我們欣喜萬分，拳擊好手陳念琴和吳詩儀也都拚進下一輪賽事，「台灣女生，在奧運賽場先後揚威」，至於讓所有人懸著一顆心的，是一系列桌球單打賽事，林昀儒闖進8強，莊智淵、鄭怡靜和陳思羽則陸續止步。

蔡英文表示，無論比賽結果如何，她都要感謝每位出賽的選手、教練與後勤團隊，「謝謝你們把屬於台灣人的氣魄帶到了東京」，用拚戰精神讓台灣在奧運殿堂留名，蔡英文稱「這一切，真的鼓舞了我們」。

此外蔡英文也指出，因應結束賽程的選手和教練開始返台，已在機場準備專屬的通關，並由專人協助入住防疫旅館。「期待選手們都能好好休息，往後還有全新的旅程，讓我們一起繼續努力！」

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