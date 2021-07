東奧》外媒超愛郭婞淳躺地燦笑萌照 國外網友讚完美詮釋享受比賽

郭婞淳躺地燦笑萌照引發熱議。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳昨日在東京奧運女子舉重59公斤級賽事,以抓舉103公斤、挺舉133公斤,總和236公斤奪下生涯首面奧運金牌,同時也打破三項奧運紀錄。而在郭婞淳挺舉第三把挑戰自己所保持的141公斤世界紀錄,雖然失敗倒地,但外媒卻捕捉到郭婞淳躺在地板開心大笑的畫面,直呼:「真的非常喜歡這張照片。」

《AFP》法新社港澳台分社主任泰勒(Jerome Taylor)在推特分享,自家記者Chris Graythen透過機器人相機(robotic camera)所拍攝的照片。而照片中的郭婞淳挺舉第三把141公斤挑戰失敗,重心不穩跌倒在地,但臉上卻露出燦爛的笑容,翻滾了一圈才爬了起來,讓轉發照片的泰勒也大為感動,發文表示:「真的很愛這張照片」。

請繼續往下閱讀...

郭婞淳的美照隨即在網路引發熱議,國外網友紛紛留言表示,「好棒的照片」、「超可愛」、「好漂亮」、「這就是享受比賽的表情」。

Love this shot by @ChrisGraythen captured on a robotic camera showing the moment Kuo knows she has won #Gold pic.twitter.com/yI9fIDJXEj