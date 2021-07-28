東奧》外媒超愛郭婞淳躺地燦笑萌照 國外網友讚完美詮釋享受比賽

郭婞淳躺地燦笑萌照引發熱議。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳昨日在東京奧運女子舉重59公斤級賽事，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪下生涯首面奧運金牌，同時也打破三項奧運紀錄。而在郭婞淳挺舉第三把挑戰自己所保持的141公斤世界紀錄，雖然失敗倒地，但外媒卻捕捉到郭婞淳躺在地板開心大笑的畫面，直呼：「真的非常喜歡這張照片。」

《AFP》法新社港澳台分社主任泰勒（Jerome Taylor）在推特分享，自家記者Chris Graythen透過機器人相機（robotic camera）所拍攝的照片。而照片中的郭婞淳挺舉第三把141公斤挑戰失敗，重心不穩跌倒在地，但臉上卻露出燦爛的笑容，翻滾了一圈才爬了起來，讓轉發照片的泰勒也大為感動，發文表示:「真的很愛這張照片」。

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郭婞淳的美照隨即在網路引發熱議，國外網友紛紛留言表示，「好棒的照片」、「超可愛」、「好漂亮」、「這就是享受比賽的表情」。

Love this shot by @ChrisGraythen captured on a robotic camera showing the moment Kuo knows she has won #Gold pic.twitter.com/yI9fIDJXEj — Jerome Taylor （@JeromeTaylor） July 27, 2021

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