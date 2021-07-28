晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》外媒超愛郭婞淳躺地燦笑萌照 國外網友讚完美詮釋享受比賽

2021/07/28 07:23

郭婞淳躺地燦笑萌照引發熱議。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳昨日在東京奧運女子舉重59公斤級賽事，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪下生涯首面奧運金牌，同時也打破三項奧運紀錄。而在郭婞淳挺舉第三把挑戰自己所保持的141公斤世界紀錄，雖然失敗倒地，但外媒卻捕捉到郭婞淳躺在地板開心大笑的畫面，直呼：「真的非常喜歡這張照片。」

《AFP》法新社港澳台分社主任泰勒（Jerome Taylor）在推特分享，自家記者Chris Graythen透過機器人相機（robotic camera）所拍攝的照片。而照片中的郭婞淳挺舉第三把141公斤挑戰失敗，重心不穩跌倒在地，但臉上卻露出燦爛的笑容，翻滾了一圈才爬了起來，讓轉發照片的泰勒也大為感動，發文表示:「真的很愛這張照片」。

郭婞淳的美照隨即在網路引發熱議，國外網友紛紛留言表示，「好棒的照片」、「超可愛」、「好漂亮」、「這就是享受比賽的表情」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。