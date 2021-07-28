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東奧》郭婞淳舉起台灣史上第6金 國際舉重總會：女力當道

2021/07/28 07:40

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級勇奪金牌，也是台灣隊本屆奧運首金。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳昨在東京奧運女子舉重59公斤級勇奪生涯首金，也為台灣奧運代表團奪下史上第6面金牌，國際舉重總會（IWF）官網報導點出6金當中有5金都是女將所獲得，可說是女力當道。

郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的佳績輾壓各國好手，三項都締造奧運紀錄，最終成功奪下金牌，成為台灣第5位奧運金牌選手，可獲頒2000萬元國光獎金。

國際舉重總會（IWF）官網報導指出，郭婞淳的金牌是台灣在奧運會歷史當中的第6面金牌，6金當中有5金都是女將所拿下的。值得一提的是其中4面還是都由舉重項目所獲得。

台灣隊在2004年雅典奧運摘下2金、跆拳道女將陳詩欣及男子名將朱木炎在2004年雅典奧運摘下2金，也是我國史上頭兩面奧運金牌。再來是陳葦綾在2008年北京奧運女子48公斤級獲得銅牌，不過因為金牌得主中國名將陳燮霞與銀牌土耳其女將厄茲坎（Sibel Ozkan）被驗出使用禁藥，遞補成為金牌。

2012年倫敦奧運許淑淨在女子53公斤級奪銀，當年的金牌得主哈薩克女將趙常玲也因使用禁藥，讓她遞補金牌，許淑靜也在里約奧運成功攻頂，她也成為台灣首位「雙金」得主。

郭婞淳在東奧奪金後，預告再戰2024年巴黎奧運，屆時要在五環殿堂挑戰世界紀錄，期盼再用精湛表現感動所有人。

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