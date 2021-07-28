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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧》昔揹上億貸款蓋桌球館 莊智淵昨苦戰落敗 網狂刷球館五星評價

2021/07/28 08:11

40歲「桌球教父」莊智淵昨晚間在東京奧運男單16強不敵來自埃及的選手阿薩爾（ASSAR Omar），2人在苦戰7局後，莊智淵最終以3比4落敗16強止步。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕40歲「桌球教父」莊智淵昨晚間在東京奧運男單16強不敵來自埃及的選手阿薩爾（ASSAR Omar），2人在苦戰7局後，莊智淵最終以3比4落敗16強止步。許多台灣球迷在直呼可惜之餘，也紛紛到其乒乓球館刷5顆星評論，截至上午7點半留言已超過1300則。

莊智淵昔日揹負上億貸款，才創設位於高雄鼓山區的「智淵乒乓球館」，資金來源則是靠他歷年征戰國際大小賽事獎金，以及在歐洲職業隊的薪水，就連曾在奧運出賽後拿到的國光獎金，也都拿來支應沉重貸款。（資料照）

我國桌球老將莊智淵27日晚間出戰東京奧運男子桌球單打，與埃及選手阿薩爾苦戰7局後，最後以3：4輸給了阿薩爾，止步16強，他賽後一如前兩天簡單發文感謝外界支持，僅表示「謝謝大家、也謝謝大家一起愛浪浪」，短短的發文卻引來大批網友讚賞及心疼，超過27萬名臉書網友按讚、留言逾2.3萬則。

智淵乒乓球館除了是莊智淵專屬的練球場地，過往也培育不少桌球國手。（資料照）

或許除了感謝之餘，也不捨莊智淵獨自在賽場拚鬥到最後一刻，甚至得自己喊暫停自己思考破局戰略，網友們除了紛紛在網路聲援，也到莊智淵經營、於2008年7月落成的「智淵乒乓球館」狂刷五星評價，網友紛紛留言肯定莊智淵的付出及成就，以及表達謝意，至今上午7點半已有超過1300則留言。

網友們紛紛到莊智淵經營、於2008年7月落成的「智淵乒乓球館」狂刷五星評價，網友留言肯定莊智淵的付出及成就，以及表達謝意，至今上午7點半已有超過1300則留言。（圖擷自GOOGLE評價）

據媒體先前報導，莊智淵昔日揹負上億貸款，才創設位於高雄鼓山區的「智淵乒乓球館」，資金來源則是靠他歷年征戰國際大小賽事獎金，以及在歐洲職業隊的薪水，就連曾在奧運出賽後拿到的國光獎金，也都拿來支應沉重貸款。智淵乒乓球館除了是莊智淵專屬的練球場地，過往也培育不少桌球國手。在去年的桌球國手選拔賽中，智淵乒乓球館也有孫嘉宏、彭王維和高承睿等3人入選，締造球館最佳紀錄。

網友們紛紛到莊智淵經營、於2008年7月落成的「智淵乒乓球館」狂刷五星評價，網友留言肯定莊智淵的付出及成就，以及表達謝意，至今上午7點半已有超過1300則留言。（圖擷自GOOGLE評價）

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