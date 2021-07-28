東奧》中國羽球選手髒話連飆惹議 微博網民竟狂讚：我就是雙標

陳清晨／賈一凡。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國羽球女雙陳清晨／賈一凡，昨日擊敗南韓的金昭映/孔熙容以3連勝逆轉贏球，不過陳清晨在場上不斷飆罵「我操」、「操」等字句引發熱議，而中國網友竟稱這是「好優美的中國話」。

透過微博《人類放大鏡 》帳號剪輯的影片，可以看到金昭映/孔熙容組合在開場時不斷透過喊聲激勵自己，並取得16：11領先，接著陳清晨在反擊時開始不斷喊聲：「我操」、「操」還有「我去你」等髒話，雙方打完前兩局以1：1平手，後續陳清晨也在得分時不斷喊著「操」，對手掛網時也會喊「嘿嘿嘿，幸運」，直到最後以21：14贏球後，陳清晨也依舊對著場外喊著「操」。

請繼續往下閱讀...

中國網友看到這樣的表現，直接表示「我就是雙標，中國這樣喊我一點都不覺得煩，還覺得挺可愛挺好玩的，要是對面這樣喊我就煩死了，還會說有沒有素質，有沒有比賽精神。」，該則留言甚至獲得1萬3千多讚。底下也有網友回應：「簡單的嘴臭，極致的享受」《人類放大鏡 》也自己在貼文寫道這是羽球場上好優美的中國話。

後續陳清晨在自己的微博上表示，「不好意思讓大家誤會了，我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了，我惶恐了，謝謝你們的支持，我也會去調整我的發音，我也會努力專注好下一場比賽，全力以赴，不留遺憾。」不過許多中國網友依舊表示，很好聽，不用改。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法