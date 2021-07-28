MLB》耶利奇接種疫苗仍染疫！釀酒人總管直指變種病毒

釀酒人外野強打耶利奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕已完全接種疫苗的釀酒人外野強打耶利奇（Christian Yelich）不幸傳出確診消息，在今日被列入肺炎傷兵名單，總管史登斯（David Stearns）也對耶利奇打完疫苗仍染疫做回應，直指他是受到變種病毒感染，

釀酒人總管史登斯今日宣布當家球星耶利奇被驗出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，並且列入10天肺炎傷兵名單，史登斯也表示耶利奇在美國時間周一時就有些發的狀況，目前的症狀輕微，他受訪時說：「他（耶利奇）的精神很好，他正在休息，當然我們希望他能盡快解決這件事。」

請繼續往下閱讀...

事實上耶利奇已經完全接種疫苗，但仍然確診，史登斯也指出這是由於病毒的「變化」，特別是Delta變異株目前在美國擴散。史登斯也為耶利奇感到遺憾，這位好手本季多次因背傷缺陣，現在再因染疫又要錯過比賽，史登斯坦言：「我認為這一年不會是他喜歡的一年，他對付了很多事，這又是另一個他要克服的挑戰。」

除了耶利奇，隊友內野手彼德森（Jace Peterson）也因為接觸史被列入肺炎名單，而釀酒人也因協議延後前往匹茲堡打客場比賽的班機。對於目前疫情的狀況，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）直說：「感覺都超出我們的控制，這種病毒的傳染性非常強，因此你會擔心它會影響到很多人。」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法