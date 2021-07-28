晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》耶利奇接種疫苗仍染疫！釀酒人總管直指變種病毒

2021/07/28 08:32

釀酒人外野強打耶利奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕已完全接種疫苗的釀酒人外野強打耶利奇（Christian Yelich）不幸傳出確診消息，在今日被列入肺炎傷兵名單，總管史登斯（David Stearns）也對耶利奇打完疫苗仍染疫做回應，直指他是受到變種病毒感染，

釀酒人總管史登斯今日宣布當家球星耶利奇被驗出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，並且列入10天肺炎傷兵名單，史登斯也表示耶利奇在美國時間周一時就有些發的狀況，目前的症狀輕微，他受訪時說：「他（耶利奇）的精神很好，他正在休息，當然我們希望他能盡快解決這件事。」

事實上耶利奇已經完全接種疫苗，但仍然確診，史登斯也指出這是由於病毒的「變化」，特別是Delta變異株目前在美國擴散。史登斯也為耶利奇感到遺憾，這位好手本季多次因背傷缺陣，現在再因染疫又要錯過比賽，史登斯坦言：「我認為這一年不會是他喜歡的一年，他對付了很多事，這又是另一個他要克服的挑戰。」

除了耶利奇，隊友內野手彼德森（Jace Peterson）也因為接觸史被列入肺炎名單，而釀酒人也因協議延後前往匹茲堡打客場比賽的班機。對於目前疫情的狀況，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）直說：「感覺都超出我們的控制，這種病毒的傳染性非常強，因此你會擔心它會影響到很多人。」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。