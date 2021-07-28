MLB》國民3屆塞揚王牌快走了！ 名記者爆短時間將有交易

薛哲有可能很快就會被球隊給交易出去。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟資深記者，《The Athletic》的羅森索（Ken Rosenthal）爆料，國民3屆塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）有可能已經投完他身穿國民球衣的最後一場先發，接下來預計將被交易到其他隊。

羅森索指出，國民將會在接下來的24到48小時，與這位王牌投手談論好不得交易條款的細節，預計將會把他給交易出局。由於薛哲在大聯盟有著超過10年的經歷，同時在國民也待超過5年，因此在10-5條款（10-and-5 Rights）的規則下，薛哲擁有不得交易條款，代表球隊要交易他，就得經過他的同意。

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另一位大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）表示，薛哲傾向被交易到西岸球隊，但表道奇、巨人、教士這三隊會是可能的落點。《The Athletic》的史塔克（Jayson Stark）則點名，有三支國聯西區的季後賽競爭隊伍，加上紅襪、光芒、藍鳥、太空人與大都會，都在競爭薛哲的行列當中。

不過薛哲本季受到傷勢影響，上一場先發是在7月18日對上教士，羅森索認為，他下一場預計要對費城人隊的先發機會「渺茫」；薛哲原本預計上次的先發就因為右三頭肌輕微不適跳過。本季薛哲先發18場，拿下7勝4敗，防禦率2.83，在105局投球中飆出142次三振，每局被上壘率只有0.89。

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