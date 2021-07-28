晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧前線》平台灣紀錄！戴資穎小組賽3連勝 前進女單8強

2021/07/28 08:25

戴資穎小組賽3連勝 前進女單8強。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕世界球后戴資穎今日在東京奧運羽球女子單打小組賽，以21：10、21：13解決世界排名41法籍華裔選手齊雪霏，確定以小組第1出線，成為台灣第3位打入奧運女單8強的好手，預計在30日爭取4強入場券。

戴資穎今日首局並未出現慢熱，一鼓作氣連拿5分，幾乎整局都壓制齊雪霏，並成功先馳得點，不過小戴第2局換邊後，似乎還是有些不適應場地風向，判斷失誤、回球出界等，曾讓對手握有領先，但她不過幾次來回就回神，將領先優勢持續擴大，最終用直落2收勝。

榮膺女單第2種子的戴資穎首戰直落2橫掃世界排名46的瑞士賈奎特，第2場又是2：0力退越南阮翠玲，如今最終小組賽又連勝2局打敗齊雪霏，小戴女單小組賽P組3連勝出線，加上第2種子在明日16強輪空，她直接晉級8強。

戴資穎成為2000年雪梨奧運黃嘉琪、2004年雅典奧運鄭韶婕後，台灣第3位晉級女單8強的好手，預料爭取4強門票的對手將是印尼東宗、泰國依瑟儂之間的贏家，外界預期依瑟儂能脫穎而出，屆時將提前上演頂尖對決。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。