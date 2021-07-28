東奧前線》平台灣紀錄！戴資穎小組賽3連勝 前進女單8強

戴資穎小組賽3連勝 前進女單8強。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕世界球后戴資穎今日在東京奧運羽球女子單打小組賽，以21：10、21：13解決世界排名41法籍華裔選手齊雪霏，確定以小組第1出線，成為台灣第3位打入奧運女單8強的好手，預計在30日爭取4強入場券。

戴資穎今日首局並未出現慢熱，一鼓作氣連拿5分，幾乎整局都壓制齊雪霏，並成功先馳得點，不過小戴第2局換邊後，似乎還是有些不適應場地風向，判斷失誤、回球出界等，曾讓對手握有領先，但她不過幾次來回就回神，將領先優勢持續擴大，最終用直落2收勝。

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榮膺女單第2種子的戴資穎首戰直落2橫掃世界排名46的瑞士賈奎特，第2場又是2：0力退越南阮翠玲，如今最終小組賽又連勝2局打敗齊雪霏，小戴女單小組賽P組3連勝出線，加上第2種子在明日16強輪空，她直接晉級8強。

戴資穎成為2000年雪梨奧運黃嘉琪、2004年雅典奧運鄭韶婕後，台灣第3位晉級女單8強的好手，預料爭取4強門票的對手將是印尼東宗、泰國依瑟儂之間的贏家，外界預期依瑟儂能脫穎而出，屆時將提前上演頂尖對決。

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