東奧》護照被偷、颱風攪局 巴西衝浪金牌差點無緣參賽資格

拿下金牌的巴西衝浪好手費瑞拉。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆東京奧運首度舉辦衝浪賽事，世界衝浪聯盟（WSL）排名第2的巴西好手費瑞拉（Italo Ferreira）成為第一位獲得奧運會衝浪金牌的選手。然而在奪牌之前，他在2019年ISA世界衝浪運動會經歷了一波三折的旅程，不但護照被偷，還不巧遇到颱風，差點錯過比賽。

2019年9月7日至15日在日本宮崎市的木崎濱海灘舉行世界衝浪運動會，選手必須參賽以取得奧運資格。9月8日，費瑞拉當時還在美國，他的車子遭到歹徒破壞闖入，護照和日本的簽證都被偷走，他只能再去申請新的護照和簽證才能入境。

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後來，他趕著前往宮崎，卻遭遇突如其來的颱風，延誤了航班，讓他的航程多耗費了18個小時。當他抵達宮崎，比賽已經開始了，而機場離海灘還有10分鐘的路程。

費雷拉跑到比賽場地，終於在時間還剩8到9分鐘的時候到達，但他當時已經落後12分了。費雷拉趕緊向巴西隊友Filipe Toledo借來衝浪板，經歷一番波折，費雷拉最後贏得了比賽，搶下奧運資格。

昨天奧運衝浪決賽中，費雷拉以15.14分擊敗日本選手五十嵐卡諾亞（Kanoa Igarashi），摘下奧運歷史上衝浪項目的首金。

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