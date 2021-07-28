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NBA》董事會批准！下季將延續附加賽 美媒：詹皇又要不爽了

2021/07/28 09:30

湖人球星「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA本季採用附加賽的制度來決定季後賽席位，雖正反評價皆有，不過聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）再先前就一直向媒體透露自己傾向繼續使用該賽制，而今日董事會也批准，下個球季確定將延續。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，NBA董事會今日投票通過將在2021-22賽季延續附加賽的賽制，日期訂在例行賽結束的後2天開打，於4月12至15日舉行。先前NBA和球員工會也已達成新賽季延續附加賽制度的共識。

根據《theScore》報導指出，屆時附加賽規則將採用和本季相同的模式，讓排名第7到10名的球隊都有機會爭奪季後賽門票。本季附加賽由第7名與第8名的球隊率先打一場確定誰將獲得第7種子，第9名、第10名進行一場附加賽，決定誰將與7、8名的落敗方對決，勝者將能獲得第8種子的資格。

本季附加賽的收視不俗，聯盟主席席爾瓦早在5月就公開表示，希望該賽制能成為NBA的永久制度，並說：「整體來說，這對聯盟以及球員來說是非常正面的。」

不過下賽季附加賽將延續的消息一出，美國媒體《TMZ Sports》就馬上想到湖人球星「詹皇」詹姆斯（Lebron James），認為詹皇要不高興了，詹姆斯曾直言這個制度荒謬，甚至直言「想出這個狗屎般制度的人應該要被開除。」

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