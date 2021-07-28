東奧網球》場上勁敵、場下好友 盧彥勳曝與俄羅斯新星私下秘話

盧布列夫與盧彥勳。（圖片取自盧彥勳臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣奧運網球五朝老將盧彥勳，在這次的男單首輪遇上世界排名第5的德國名將茲維瑞夫（Alexander Zverev）輸球，正式結束他20年的職業生涯，而他的好人緣也讓他獲得許多好友，昨日盧彥勳就在臉書上分享自己與諸多選手互動的趣事。

盧彥勳指出，茲維瑞夫在擊敗盧彥勳後，很快就直奔球員休息室向盧彥勳致意，昨天盧彥勳也到球員休息室與茲維瑞夫說話，表示他現在是觀眾，並祝福茲維瑞夫能夠登上奧運頒獎台，且留影作紀念。

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茲維瑞夫與盧彥勳。（圖片取自盧彥勳臉書）

後續，其他球員也都在得知盧彥勳要退休後，紛紛上前與他聊天，而現在世界排名第7的俄羅斯小將23歲盧布列夫（Andrey Rublev），看到他身上有很多中華奧會的別針，便問他能不能送他梅花，不過因為俄羅斯這次遭到禁賽，因此盧布列夫僅能以中立身分參賽，所以沒有俄羅斯的別針能跟他交換。

盧彥勳在知道後開玩笑向盧布列夫表示，「當然可以啊，但你要跟我拍一張照片，然後等你拿到四大公開賽冠軍時，我會寄照片去，你得幫我簽名。」後續他也送給白俄羅斯的格拉西莫夫（Egor Gerasimov）特製球拍，而哈薩克選手Mikhail Kukushkin雖然也想要球拍，但盧彥勳表示，會在比賽後才送給他。

格拉西莫夫收到盧彥勳特製球拍。（圖片取自盧彥勳臉書）

Mikhail Kukushkin與盧彥勳。（圖片取自盧彥勳臉書）

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