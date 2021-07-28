賀郭婞淳奪金意外引正名爭議 苗博雅怒撰長文回擊「造謠仔」

「舉重女神」郭婞淳在奧運女子舉重59公斤級優雅奪金，讓國人相當興奮，而「Taiwan」與「Chinese Taipei」正名議題再度成為焦點。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳在奧運女子舉重59公斤級優雅奪金，讓國人相當興奮，而「Taiwan」與「Chinese Taipei」正名議題再度成為焦點；台北市議員苗博雅留言祝賀郭婞淳，卻遭人回覆稱郭婞淳為「你們口中的賣台矮化主權組」，讓苗博雅相當不滿，撰文詳述台灣出戰奧運時的各種稱呼與原因，並反擊「在國家團結的時刻搞造謠分化，我看不起你」。

苗博雅賀文及網友回覆全文。（翻攝苗博雅粉專）

苗博雅分享留言截圖，圖中可見回覆苗博雅賀文者表示「提醒一下特殊議員：人家當初可是你們口中的賣台矮化主權組的喔，怎麼拿了個金牌又變台灣精神了呢」，這讓苗博雅相當不滿，在粉專撰文反問回覆者「我何時說過『選手』賣台矮化主權？」

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她強調，自己不想讓選手的版面因為「造謠仔」搞得烏煙瘴氣，因此透過自己粉專講清楚；苗博雅表示，台灣在奧運出賽時換過幾次稱呼，「1960年羅馬奧運，我們叫福爾摩沙（RCF）；1964東京奧運、1968墨西哥奧運，我們都用Taiwan之名出賽，代號TWN」，為何如今不能用「台灣」之名出賽，「1976年蒙特婁奧運，國民黨拒絕國際奧會給我們用Taiwan名字出賽的提議，搞政治棄賽」。

「直到1981年，國民黨進一步接受Chinese Taipei這個委屈的名稱，用Taiwan出賽不是天方夜譚，是兩屆奧運的歷史事實」，苗博雅表示，國際奧委會曾安排，「希望我們繼續用Taiwan出賽」，但「被國民黨打叉，國民黨要用Chinese Taipei，這就是一切問題的根源」。

苗博雅表示，「是中共打壓，加上中國國民黨的政治判斷錯誤，剛好掉進中共挖的洞」，不用責怪個別選手，選手的任務是在賽場爭取佳績，而「我們的任務是努力在外交上奮鬥，讓更多人明白歷史真相，讓選手未來有機會用更好的名稱出賽」。她補充，有不少國家都曾做過尋求合法途徑、更改奧會名稱，只要合乎奧會憲章，都不會影響選手的參賽權，「你可以反對我，你可以反對正名運動，但你不能造謠」。

她表示，若有人試圖利用大眾對歷史的不理解藉機造謠，「把爭取用Taiwan出賽的主張，和選手的參賽權對立起來，就是最可惡的分化」，她澄清，關於運動代表隊正名，自己向來批判的「是國民黨的錯誤判斷，以及高唱失敗主義的政客」，而針對回覆者，她重砲回擊，「沒證據亂抹黑，你就是造謠仔」，「你偷換概念，拗說我有罵選手，你就是偷換概念的造謠仔，在國家團結的時刻搞造謠分化，我看不起你」。

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