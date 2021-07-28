東奧》美國隊今強碰伊朗拚開胡 夢一隊老大哥巴克利給出建言

美國隊東奧首戰強碰法國就滑鐵盧。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃在本屆東京奧運上將挑戰4連霸，未料首戰強碰法國就滑鐵盧，今迎接小組賽第2戰交手伊朗，身為夢幻第一隊的老大哥巴克利（Charles Barkley）給出建言。

巴克利接受《USA TODAY Sports》採訪時透露，「我很關心這支美國隊，也許他們會拿下金牌，但這將是一場惡戰，因為一旦你失去這種強勢狀態，他國也有優秀球員，所以我很憂心，在過往的3週裡，美國隊已經輸了3場，現在每支球隊都認為他們可以擊敗美國隊。」

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傳奇球星「惡漢」巴克利。（資料照，歐新社）

被問及美國男籃需要解決什麼問題，巴克利直呼：「他們只是需要打得更好，他們陣中擁有最好的球員，我不希望你們在社群上幫他們找藉口，說『他們只是成軍不久，尚未磨合好』諸如此類的話，必須要有人站出來成為領導者，底線投籃要更有把握才行。」

巴克利也指出，當年美國夢幻一隊出戰1992年巴塞隆納奧運時，面對對手的心態，「我對安哥拉（首戰對手）一無所知，但我知道他們有麻煩了，我們告訴自己『讓我們痛宰他們』，你可以看到對手眼中的恐懼，現在這支美國隊我看不到這點，沒有人害怕他們。」

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