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東奧》輕艇選手為德國奪首金 感動之餘為家鄉洪水重災區祈禱

2021/07/28 10:40

豐克在輕艇激流女子K1項目拿下金牌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕德國選手豐克（Ricarda Funk）昨日（27日）在輕艇激流女子K1項目拿下金牌，為德國拿下本屆奧運首金，豐克在奪金之際也想到日前因洪災受創嚴重的家鄉阿爾韋勒郡（Ahrweiler），為家鄉祈禱，希望能一同度過難關。

豐克在輕艇激流女子K1項目奪金，同時也是德國本屆奧會首金。（路透）

根據《德國之聲》報導，現年29歲的豐克出生在一個水上運動愛好者家庭，從小就喜歡水上運動，並在萊茵河畔長大，14歲開始對輕艇激流運動情有獨鍾。豐克在2014年及2018年輕艇激流歐錦賽拿下金牌，2017年獲得輕艇激流世錦賽團體金牌，不過豐克在眾多奪金成績下仍有遺憾，她在2016年因未能通過資格賽而無緣里約奧運，此次奪金也讓他得償所願， 豐克也激動地說：「我的夢想成真了，太棒了！」

由於德國西部兩周前發生嚴重洪災，豐克的家鄉、萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）阿爾韋勒郡正是洪災重災區，豐克表示，在看過洪災的相關照片後覺得相當可怕，不過她為家鄉阿爾韋勒祈禱，表示：「阿爾韋勒很強大，我們團結一致能夠變得更加強壯，希望我們能一起度過難關。」

豐克的父親也提到，女兒奪金對於災區來說十分重要，「在許多瓦礫堆中，這枚金牌就像一縷陽光」。

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