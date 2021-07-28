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東奧》莊智淵不是孤星！ 導演發文讚：每一個努力的台灣人縮影

2021/07/28 10:31

莊智淵。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕「桌球教父」莊智淵在昨日東京奧運桌球男單16強輸球，結束奧運的傳奇旅程，導演李又宗便在臉書上發文讚賞他是「每一個努力的台灣人縮影」。

李又宗透露，「莊智淵這一輩子都靠自己，孤身旅外征戰，沒有什麼後援，我認為國家欠他一個道歉，早期莊選擇不拿國家營養金，在他的觀念裡，認為不拿錢，才能說真話。桌球協會私下搞過他，中華奧會公開遺忘他，國家教練調侃他，莊智淵因此憤怒說要退出國家隊，可是最後還是以40歲高齡，代表台灣出征奧運。」

後續李又宗也認為，要在40歲打奧運「一定很難很難。球威下滑，速度不若以往，在關鍵時刻又沒有教練（教練名額限制3名），許多時候我們都是看著莊智淵自己喊暫停，然後回到位子上冥想，調整好自己的節奏和呼吸，再上場奮戰。」而且「贏了，回去一個人默默收毛巾；輸了，一個人默默回去打包。」選手在比賽結束後，都PO出自己的照片，希望大家加油，反而莊智淵是貼出自己兒子的照片，希望記得老爸曾經在最高殿堂打球的樣子。

李又宗點出，「莊智淵是每一個努力的台灣人縮影，我們出外奮鬥，永遠會感到如此的孤單，每天面對強大的外敵不說，搞事的還永遠是自家人。」、「在頂尖舞台上，不存在差一點，因為大家都是舉世翹楚，差一點就是輸，無論你是實力差一點，還是運氣差一點。當埃及選手擊敗莊智淵，興奮的大吼大叫，跪下來親吻地板，你就知道莊智淵在世界上，是多麼高的一道牆。」

最後，李又宗表示，莊智淵用汗水點醒了我們，「老將的價值不在贏球，而是一種雖千萬人來吾往矣的心境，縱使面對千萬個對手，我也勇往直前，因為我在這裡。莊智淵才不是孤星，是真正的俠者，我們看到的也不是什麼一個人的武林，而是大師最後的風範。感謝天，感謝地，感謝莊智淵給我們的美好年代。（回程要是敢再安排經濟艙，我就去中華奧會門口丟雞蛋）」

李又宗的發言獲得超過5萬人次按讚，超過2萬人次分享，許多網友都表示他的發言相當感動。

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