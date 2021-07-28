NBA》歐巴馬將成NBA Africa合作夥伴 幫助推動聯盟社會責任

歐巴馬將以戰略合作伙伴的身分加入NBA Africa。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕眾所皆知前美國總統歐巴馬（Barack Obama）相當熱愛籃球這項運動，而NBA在今日宣布，歐巴馬將以戰略合作伙伴（Strategic Partners）的身分加入NBA Africa，將幫助推動聯盟在非洲大陸的社會責任。

根據《theScore》報導，NBA於5月正式成立NBA Africa，以在非洲開展聯盟業務，其中還包括成立非洲籃球聯賽BAL（Basketball Africa League），而歐巴馬計畫將幫助推動聯盟的社會責任，此外還將擁有少數股權，而歐巴馬也打算用來作為歐巴馬基金會青年和領袖計畫資金。

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歐巴馬說：「NBA一直都是美國的優良大使，利用這項運動與世界各地建立更深層的聯繫，在非洲，籃球有能力在整個非洲大陸促進機會、健康、平等以及賦予權利。藉由對族群的投資、促進性別平等以及培養對籃球運動的熱愛，我相信NBA Africa能為許多非洲年輕人帶來改變。」

歐巴馬繼續說：「聯盟對非洲的奉獻給我留下了深刻的印象，包括許多非洲的球員想要回饋自己的國家和社區，他們所表現出來的領導力。這就是為什麼我很自豪能加入NBA Africa的團隊，並且期待建立一種有益於許多國家青年的合作關係。」

聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）也對與歐巴馬的合作表示讚賞，認為歐巴馬加入成為合作夥伴能為非洲帶來潛在的好處，而NBA Africa也將能從歐巴馬的參與中受益。

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