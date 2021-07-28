晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》歐巴馬將成NBA Africa合作夥伴 幫助推動聯盟社會責任

2021/07/28 10:35

歐巴馬將以戰略合作伙伴的身分加入NBA Africa。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕眾所皆知前美國總統歐巴馬（Barack Obama）相當熱愛籃球這項運動，而NBA在今日宣布，歐巴馬將以戰略合作伙伴（Strategic Partners）的身分加入NBA Africa，將幫助推動聯盟在非洲大陸的社會責任。

根據《theScore》報導，NBA於5月正式成立NBA Africa，以在非洲開展聯盟業務，其中還包括成立非洲籃球聯賽BAL（Basketball Africa League），而歐巴馬計畫將幫助推動聯盟的社會責任，此外還將擁有少數股權，而歐巴馬也打算用來作為歐巴馬基金會青年和領袖計畫資金。

歐巴馬說：「NBA一直都是美國的優良大使，利用這項運動與世界各地建立更深層的聯繫，在非洲，籃球有能力在整個非洲大陸促進機會、健康、平等以及賦予權利。藉由對族群的投資、促進性別平等以及培養對籃球運動的熱愛，我相信NBA Africa能為許多非洲年輕人帶來改變。」

歐巴馬繼續說：「聯盟對非洲的奉獻給我留下了深刻的印象，包括許多非洲的球員想要回饋自己的國家和社區，他們所表現出來的領導力。這就是為什麼我很自豪能加入NBA Africa的團隊，並且期待建立一種有益於許多國家青年的合作關係。」

聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）也對與歐巴馬的合作表示讚賞，認為歐巴馬加入成為合作夥伴能為非洲帶來潛在的好處，而NBA Africa也將能從歐巴馬的參與中受益。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。