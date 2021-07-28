網球》讚「費納喬」是壯觀的世代！ 奧運2金名將談網壇GOAT之爭

納達爾、費德爾和球王喬科維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕網壇「Big3」球王喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾（Roger Federer ）與納達爾（Rafael Nadal）的「GOAT」之爭，經常是外界討論焦點，許多球員也表態過不同看法，對此奧運2金得主、智利名將馬蘇（Nicolas Massu）也談到自己的觀點。

現年41歲的馬蘇，在球員時期，單打世界最高排名曾來到第9，並在2004年雅典奧運拿下男單、男雙2面金牌，2013年選擇退役，自2019年至今擔任奧地利好手提姆（Dominic Thiem）的教練。

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馬蘇受訪時，將「Big3」描述為「壯觀的世代」，並直呼這3位網壇傳奇位在同一級別，「關於3巨頭，每個人都有自己的故事，取得了令人難以置信的成就，擁有屬於自己的紀錄，我認為他們處在同一級別上，而且這3人也都有自己的性格。」

「他們在這個年齡仍持續主宰賽場，讓其他選手了解仍然必須每天努力訓練，才能達到這樣的成就，他們3人每年都在提高自己的球技，我們生活在一個壯觀的世代，他們是歷史上最偉大的三人，不過我更喜歡提姆打敗他們的比賽，這意味著提姆也處在非常優秀的級別。」馬蘇說道。

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