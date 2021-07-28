東奧射箭》譚雅婷未晉級抱憾退休 網友竟私訊謾罵

有網友私訊譚雅婷，盡是謾罵字眼。（取自譚雅婷ＩＧ）

〔體育中心／綜合報導〕在出征東京奧運前，台灣射箭女將譚雅婷就說過退休宣言，昨個人賽64強止步，選手生涯也畫下句點，她表示，能3度叩關奧運很開心，但沒能替國家多爭取一面獎牌很自責，而賽後竟還有網友到她的IG私訊謾罵。

譚雅婷自2012年倫敦奧運開始，連3屆奧運都不缺席，其中上屆里約奧運女團奪銅，國際賽經驗相當豐富，是我國數一數二的頂尖女箭客，這次東奧表現也備受期待。

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力拚在東奧突破的譚雅婷，女團16強止步，個人賽成績停在64強，抱憾結束選手最終回，她說：「這是我最後一次的比賽，能夠完成我的夢想參加第三次奧運我很開心，沒能替國家多爭取一面獎牌我也很自責，也希望所有人都能夠了解每一位參加奧運的選手，沒有人想輸。」

譚雅婷說，沒能晉級、沒能奪牌的難過，只有選手的人才懂，「也希望各位別去責備任何一個替國家努力的運動員，因為對台灣來說，能參加奧運已經很難了，能夠奪牌真的很不容易！」

不少網友都送上加油和鼓勵，但譚雅婷的IG小編也在私訊中找到網友謾罵的私訊，「射太爛！」、「夠難看的表現！你真的該退休！」

今射箭項目個人賽輪到「雷母」雷千瑩在個人賽登場，首輪對手為烏克蘭瑪琴科（Veronika Marchenko）。

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