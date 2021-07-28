辣媽選手抱怨餵母乳超麻煩！ 怒批東奧防疫措施反成破口

西班牙水上芭蕾選手卡本奈爾抱怨，1歲大的兒子無法與自己同住，甚至要住在選手村外的飯店隔離，當需要餵奶時就得來回進出，反倒增加染疫風險。（圖擷取自ig）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運舉辦期間，礙於武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情，對相關工作人員及運動員，祭出諸多防疫規定。而西班牙水上芭蕾選手卡本奈爾（Ona Carbonell）就抱怨，1歲大的兒子無法與自己同住，甚至要住在選手村外的飯店隔離，當需要餵奶時就得來回進出，反倒增加染疫風險，最終決定不帶兒子前往。

綜合外媒報導，東京奧運主辦單位於6月底就已放寬防疫規定，選手可攜帶幼兒及1名隨行照顧者參賽，然而，仍有其他餵母乳的相關規範，讓不少選手媽媽抱怨聲四起，因此最終許多人都決定不帶孩子前往。

請繼續往下閱讀...

卡本奈爾日前就在個人Instagram抱怨，對於東奧的嚴謹防疫規定感到不滿，她表示，若要帶兒子參賽，在她參賽期間，她的丈夫與1歲大的兒子凱伊（Kai），就得住在選手村外的旅館進行隔離，且中途不得離開飯店房間，當兒子需要餵奶時，她只能從選手村離開到飯店。

對此，她怒批，這樣來回進出，反倒讓選手的防疫泡泡出現破口，更增加了隊友染疫的風險。卡本奈爾表示，他們在抵達東京前，並不曉得選手村與兒子的隔離飯店距離多遠，同時她也無法接受這些煩雜規定，因此決定不帶兒子隨行，她表示對東澳的餵母乳規定感到「失望」、「幻滅」。

而東奧發言人高谷正哲（Masa Takaya）則強調，一開始只允許奧運相關人士入境日本，但目前已放寬讓運動員子女也能同行，不過他們不能入住選手村，是因為主辦單位希望能打造「最安全的環境」，避免其他選手染疫。

在 Instagram 查看這則貼文 Ona Carbonell（@ona_carbonell）分享的貼文

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法