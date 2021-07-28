晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧開幕NHK主播喊「台灣」 作家：親共人士要發揮良知

2021/07/28 11:07

黃越綏指出，東奧開幕式中當台灣隊出場時，日本的NHK主播直接用台灣而非不倫不類的中華台北的稱呼時，真不知道感動了多少電視機前面的台灣人。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運於7月23日於日本東京開幕，本次我國代表隊有68名選手上場角逐羽球、射箭、舉重等18個比賽項目，近日也陸續傳出捷報，作家黃越綏則於臉書發文指出，開幕式中當台灣隊出場時，日本的NHK主播直接用台灣而非不倫不類的中華台北的稱呼時，真不知道感動了多少電視機前面的台灣人，她為此呼籲，希望那些整天唱衰台灣、拼命向中國諂媚的親共人士們要發揮良知，並直言，中國國家主席習近平哪會在意你們這一小撮中共犬馬。

黃越綏昨於臉書發文指出，近日看到台灣健勇的兒女們在奧運上奮力奪牌，真的令人興奮和感到欣慰，她也提到在奧運會開幕式中，日本的NHK主播是用台灣而非中華台北來稱呼台灣隊，她表示此舉「真不知道感動了多少電視機前面的台灣人，我就是其中之一。」並指「連旅居歐美及日本的同鄉們都分別哽咽或含淚激動地告訴我，這是他們40年來第一次聽到台灣的名字可以公然出現在奧運。」

黃越綏也表示，台灣越來越被世界看見，也正在甩開中國各種侵犯的欺壓，全世界也已經開始認知到中共戰狼外交背後的居心叵測，以及對於西藏、新彊、香港等的基本人權的不斷迫害。她也提到，根據民調已經有96％的人自認是台灣人，有25％的人主張台獨，認為台灣就是台灣，永不再隷屬於任何國家的殖民地。

黃越綏為此呼籲，希望那些「整天唱衰台灣，而拼命向中國諂媚的親共人士們要發揮良知，習近平都不在乎其14億的人民了，那會真正在意你們這一小撮，聯電曹興誠口中的中共犬馬？」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。