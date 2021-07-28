東奧開幕NHK主播喊「台灣」 作家：親共人士要發揮良知

黃越綏指出，東奧開幕式中當台灣隊出場時，日本的NHK主播直接用台灣而非不倫不類的中華台北的稱呼時，真不知道感動了多少電視機前面的台灣人。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運於7月23日於日本東京開幕，本次我國代表隊有68名選手上場角逐羽球、射箭、舉重等18個比賽項目，近日也陸續傳出捷報，作家黃越綏則於臉書發文指出，開幕式中當台灣隊出場時，日本的NHK主播直接用台灣而非不倫不類的中華台北的稱呼時，真不知道感動了多少電視機前面的台灣人，她為此呼籲，希望那些整天唱衰台灣、拼命向中國諂媚的親共人士們要發揮良知，並直言，中國國家主席習近平哪會在意你們這一小撮中共犬馬。

黃越綏昨於臉書發文指出，近日看到台灣健勇的兒女們在奧運上奮力奪牌，真的令人興奮和感到欣慰，她也提到在奧運會開幕式中，日本的NHK主播是用台灣而非中華台北來稱呼台灣隊，她表示此舉「真不知道感動了多少電視機前面的台灣人，我就是其中之一。」並指「連旅居歐美及日本的同鄉們都分別哽咽或含淚激動地告訴我，這是他們40年來第一次聽到台灣的名字可以公然出現在奧運。」

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黃越綏也表示，台灣越來越被世界看見，也正在甩開中國各種侵犯的欺壓，全世界也已經開始認知到中共戰狼外交背後的居心叵測，以及對於西藏、新彊、香港等的基本人權的不斷迫害。她也提到，根據民調已經有96％的人自認是台灣人，有25％的人主張台獨，認為台灣就是台灣，永不再隷屬於任何國家的殖民地。

黃越綏為此呼籲，希望那些「整天唱衰台灣，而拼命向中國諂媚的親共人士們要發揮良知，習近平都不在乎其14億的人民了，那會真正在意你們這一小撮，聯電曹興誠口中的中共犬馬？」

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