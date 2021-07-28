MLB》哈波場內全壘打聯手麥卡琴 上演「罕見背靠背」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今日在主場迎戰國民，看板球星哈波（Bryce Harper）和老將麥卡琴（Andrew McCutchen）上演了罕見的「另類背靠背」全壘打，由哈波敲出場內全壘打，麥卡琴再補上陽春砲，不過可惜最終球隊以4：6不敵國民。

哈波的場內全壘打出現在5局下，費城人2出局沒有跑者在壘，哈波上場打擊，1好1壞後相中90英哩變速球作攻擊，一棒將小白球敲向中外野方向，雖然這球並沒有真正越過全壘打牆，不過國民中外野手羅布雷斯（Victor Robles）起跳未能將球接近手套，而小白球也在擊中全壘打牆後巧妙彈到中外野草皮，並且滾動有一段距離，哈波見狀快馬加鞭，一路狂奔回本壘，跑出場內全壘打。

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根據大聯盟官網指出，費城人上次有球員擊出場內全壘打是由金格利（Scott Kingery）在2019年9月10日的比賽中所上演。

而哈波跑出場內全壘打完後，下一棒麥卡琴再補上一支左外野陽春全壘打，形成「另類背靠背」全壘打，根據大聯盟的報導，上次費城人上演場內全壘打接全壘打的「背靠背」，可追溯到2008年4月21日對上洛磯的比賽，當時6局上沃斯（Jayson Werth）先敲場內全壘打，下一棒阿特利（Chase Utley）補上陽春砲。

不過本場比賽國民開局就展兇猛砲火，1局上貝爾（Josh Bell）敲出3分彈，哈波雖在1局下擊出二壘安打，幫助費城人追回1分，不過2局上國民攻勢再起，索托（Juan Soto）3分砲將比數拉開至6：1。耶雷拉（Odubel Herrera）在4局下的二壘安打再幫費城人追近至2：6，接著哈波和麥卡琴雖在5局下上演「另類背靠背」但此後未再有分數進帳，費城人終場以4：6飲恨。

哈波上演場內全壘打。（美聯社）

麥卡琴敲陽春砲。（美聯社）

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