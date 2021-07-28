東奧游泳》大橋悠依今日再奪金 日本女泳將首度單屆奧運拿兩金

大橋悠依在女子200公尺混合式奪金，同時也是她在本屆奧運的第二面金牌。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本游泳女將大橋悠依今日（28日）參加女子200公尺混合式決賽，以2分8秒52成績奪金，而此次奪金也是她在本屆奧會賽事的第二面金牌。

綜合日媒報導，大橋悠依27日在女子200公尺混合式準決賽，以2分9秒79名列第5，今日進入決賽時位於第2水道，以2分8秒52成績力退美國選手威爾許（Alex Walsh） 與道格拉斯（Kate Douglass），拿到她在本屆奧運的第二面金牌。

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大橋悠依此次奪金後也創下日本首位游泳女將在單屆奧運中拿下兩面金牌的壯舉，同時也是「日本蛙王」北島康介在北京奧運獲得兩金後，首度有日本游泳選手在單屆奧運獲得兩金。



大橋悠依在單屆奧運奪下兩金紀錄，是日本女性游泳選手史上第一人。（法新社）

大橋悠依今日在決賽前也說，在已經拿下400公尺混泳金牌的狀況下，可以在無懼的狀態下挑戰自身最佳紀錄。在奪下金牌後，大橋悠依表示，我認為今天會是場非常接近的比賽，在拚盡全力游之後，可以說不論是贏還是輸都不會後悔了，同時此次也是女選手第一次獲得兩面金牌，非常開心。

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