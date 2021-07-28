東奧》「連走路都得重新學」 澳洲衝浪名將克服腦傷奪銅牌

澳洲31歲好手萊特克服腦傷奪下銅牌。（路透）



〔記者林宥辰／綜合報導〕東京奧運首度納入衝浪項目，昨賽事結束，巴西好手費瑞拉（Italo Ferreira）奪金、日裔名將五十嵐卡諾亞（Kanoa Igarashi）銀牌。奪銅的澳洲31歲好手萊特（Owen Wright），則有段克服腦傷的感人故事，人生被迫一切重頭的他，花了6年站上奧運頒獎台。

萊特過往的世界排名曾一度衝上前5強，2015年是他的生涯巔峰，但就在狀態最佳的時刻，一次浪頭卻改變他的生涯。被浪擊中頭部的萊特，日後不僅造成腦震盪，腦部還發生腫脹及血塊，他受訪時坦言，直到現在，當時的某些記憶仍模糊。

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萊特自認生性樂觀，即使在復健期間，他仍想著回歸衝浪賽場。他說：「我當時連走路都得重新學，還走不到家裡另一頭，但我家人得想辦法把我的衝浪板藏起來。可能天性太樂觀，我當時不認為自然受傷是太嚴重的事。」

2016年初，萊特才剛剛學會站起來，隔年他就在賽事中復出，當中相隔僅15個月。萊特說：「對我來說，回歸賽場是特別的。雖是老生常談，但事實是：沒能殺死你的，都能使你變強。」

巴西好手費瑞拉（中）奪金。（路透）

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