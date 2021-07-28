東奧游泳》匈牙利猛將破飛魚紀錄200蝶摘金 王冠閎預賽游出獎牌實力

米拉克奪金。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運游泳男子200蝶決賽今登場，世界紀錄保持人、匈牙利泳將米拉克（Kristof Milak）飆出1分51秒25，打破由美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）在2008年北京奧運創下的大會紀錄，摘下金牌，而王冠閎的日本勁敵本多灯則游出1分53秒73獲得銀牌。

米拉克在2019年游泳世錦賽飆出1分50秒73，改寫原本菲爾普斯的紀錄，成為新任世界紀錄保持人，今年東奧也被視為奪金熱門人選。今在200蝶決賽，米拉克並未受到連3日出賽的疲勞影響，游出1分51秒25摘金，雖無緣再刷新自己的紀錄，但也把長達13年的奧運紀錄送入歷史。

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不過，米拉克在200蝶成績「海放」其他對手，銀牌的日本好手本多灯游出1分53秒73，差距多達2秒，而第3名則由義大利布迪索（Federico Burdisso）以1分54秒45拿下。

值得一提的是，台灣泳將王冠閎昨雖在準決賽被淘汰，但他在預賽飆出生涯最佳的1分54秒44，在決賽成績排名中，是有角逐獎牌的實力。雖然沒能在強項200蝶達到預設目標，但王冠閎將在明晚的100公尺蝶式預賽中登場，繼續挑戰自己。

王冠閎。（資料照，特派記者林正堃攝）

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