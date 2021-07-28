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MLB》120年來第一人！ 小塔提斯生涯70轟出爐締超狂紀錄（影音）

2021/07/28 11:58

〔體育中心／綜合報導〕教士游擊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今與運動家之戰，敲出生涯第70轟，豪寫一項百年紀錄。

日前才跑出生涯50盜的小塔提斯，今日首打席就揮出2壘安打，3下2出局一壘有人時，小塔提斯上場迎來第二打席，他大棒一揮夯出左外野超大號2分砲，據統計，這發全壘打擊球初速達111.8英哩、飛行距離440英呎，挨轟苦主為運動家先發投手卡普里耶利安（James Kaprielian）。

小塔提斯。（資料照，美聯社）

值得一提的是，這轟也是小塔提斯生涯第70號全壘打、本季第31轟，據大聯盟記者Sarah Langs報導，小塔提斯成為自1901年以來，首位生涯前227場出賽中，能夠繳出至少70轟、50盜的選手；如果以任何227場比賽範圍來看的話，傳奇名將邦茲（Barry Bonds）也曾達成過。

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