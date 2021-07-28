MLB》面對巴耶茲垃圾話不做回應 紅人投手釋原因：他該感謝我

〔體育中心／綜合報導〕昨日小熊與紅人的比賽中上演一段插曲，小熊球星巴耶茲（Javier Baez）在九局下敲出再見安，不過他在走向一壘的過程中不斷朝投手蓋瑞特（Amir Garrett）噴垃圾話，不過所幸蓋瑞特並沒有上前回應，避免掉了可能的衝突，蓋瑞特也在今日賽前透露當時沒有做出回應的理由。

巴耶茲和蓋瑞特過去就曾多次起過口角，根據大聯盟官網報導，其實巴耶茲在該打席準備站進打擊區時，就已經朝蓋瑞特講了些話，等敲出再見安後，巴耶茲更是大聲喊叫，邊噴垃圾話邊轉動手中的球棒，關於當時為何選擇不做任何回應，蓋瑞特說：「他擊敗我了，這就是全部，他敲出不錯的中外野安打，那是再見安，對他來說很好。」

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蓋瑞特透露自己其實相當欣賞巴耶茲的情緒，他也繼續說：「不過現在我們專注在贏得比賽，我們會盡最大的努力讓他們繼續落在國聯中區第4。」蓋瑞特也表示，如果在今天的比賽中擊敗小熊那就是最好的報復了。

蓋瑞特也就過去的經驗表示自己考慮到引起衝突的後果，他說：「他應該感謝我，因為我沒有回應他，因為我們都可能被罰款，並且被處罰或被禁賽，並且波及到隊友。」蓋瑞特曾在今年5月因為三振後的動作太過囂張，造成小熊隊球員不開心，雙方爆發衝突，蓋瑞特也因此遭到禁賽處分。

紅人今天以7：4擊敗小熊，蓋瑞特也在9局下登場，投0.2局送出1次三振1次保送，沒有失分。

蓋瑞特。（美聯社）

巴耶茲昨日擊出再見安打。（資料照，USA TODAY Sports）

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