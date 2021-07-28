東奧》800自接力少了飛魚 美國隊4連霸遭終結

美國隊4X200公尺接力賽第二棒Drew Kibler。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運男子4X200公尺自由式接力決賽，美國隊僅拿下第4名，中斷自2004年「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）奪牌以來，連4屆奧運摘下金牌的紀錄。

本屆東奧4X200公尺自由式接力決賽，美國隊首棒史密斯（Kieran Smith）先取得領先優勢，但第二棒Drew Kibler中途被英國隊追上，接著Zach Apple雖然短暫追回，英國第三棒Matthew Richards卻在最後一趟拉開距離，終場就由英國隊奪得金牌。銀、銅牌分別為俄羅斯、澳洲，美國隊第四名坐收。

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2004年，菲爾普斯、洛克特（Ryan Lochte）和其他兩位隊友在4X200公尺自由式接力賽以7分07秒33的成績榮獲金牌，並留下奧運最佳紀錄，四年後，菲爾普斯和洛克特再次帶領美國隊在北京奧運以6分58秒56打破世界紀錄，接下來也在倫敦、里約奧運，連續4屆在此項目摘金。

菲爾普斯與洛克特在2016里約奧運摘金。（資料照，美聯社）

菲爾普斯在2016年後退役，洛克特則在選拔賽中表現不佳，未能獲得東京奧運的參賽資格，儘管如此，美國隊今年的陣容也很堅強，像是Zach Apple曾在2019世界游泳錦標賽拿下兩面金牌。然而，少了菲爾普斯這樣的傳奇泳將還是讓隊伍實力下降，美國隊仍在轉換新血的過程中，也讓英國隊中斷了他們的紀錄。

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