東奧羽球》剩一條腿照拚 日本女雙展現不放棄精神晉8強

福島由紀／廣田彩花為當今女雙世界排名第一。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「這樣還能打？」是眾多球迷看到日本女將廣田彩花右腿穿戴護具和纏滿繃帶後的想法，但她靠著堅強意志，加上搭檔福島由紀的鼎力相助，兩人展現出不放棄的精神，在今年東京奧運羽球艱辛挺進女雙8強。

福島由紀／廣田彩花為當今女雙世界排名第一，被視為地主奪牌希望，豈料，廣田卻在上月集訓時傷到右膝十字韌帶，她當時甚至無法打球，為了近在咫尺的奧運，她沒有開刀，而是選擇治療和積極復健，她說：「我真的一度以為我無法打奧運了，但我沒有放棄，除了我始終相信自己，背後的醫療團隊和隊友都一直支持著我，現在大概只恢復到7、8成。」

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一般膝蓋十字韌帶受傷，得花數月才能康復，但廣田僅在1個月後就上場，可看出她的狀態並未在最佳，且移動上相當吃力，幾乎是帶著一條腿奮戰，她也特別感謝隊友福島由紀的幫忙。

兩人詮釋競技運動的精神，除廣田對勝利的渴望，福島的幫忙也讓人看到搭檔的溫度，讓不少球迷都為之動容，而她們也在小組賽取得2勝1負晉8強，對手將是中國陳清晨／賈一凡。

廣田彩花右腿穿戴護具（右）。（美聯社）

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