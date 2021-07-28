MLB》防禦率飆漲！ 大都會先發核爆10分創慘烈紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會31歲右投艾克霍夫（Jerad Eickhoff）今日先發作客勇士，結果他3.1局就被KO，核爆10分創下難堪紀錄，終場大都會5：12吞敗，艾克霍夫承擔敗投。

賽前防禦率4.96的艾克霍夫，今日是他本季第5場出賽、第4場先發，首局就控球走鐘製造滿壘，接著被敲長打掉2分，2、3局半局各挨1發2分砲，4上又在滿壘情況下，被萊利（Austin Riley）夯出滿貫砲，接著下一棒也擊出安打，艾克霍夫3.1局難堪退場。

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大都會31歲右投艾克霍夫（右）。（美聯社）

艾克霍夫今投3.1局就用了80顆球，被敲7安、含3轟，有5次保送；4次三振，慘失10分，賽後防禦率飆漲到8.69，大都會打線今雖敲出10支安打、換回5分，仍追不回失去的分數，最終艾克霍夫吞本季第2敗，今年首勝未開張。

據《ESPN Stats & Info》報導，艾克霍夫成為大都會隊史第2位，單場失掉10分自責分，並投出5次保送的投手，前一人是馬霍默斯（Pat Mahomes），他在美國時間2000年8月22日所創下。

Jerad Eickhoff is the 2nd pitcher in Mets history to allow 10 ER and walk 5 batters in a game.



He joins Pat Mahomes, who did so on August 22, 2000. pic.twitter.com/DEdlrXFOyp — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） July 28, 2021

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