MLB》防禦率飆漲！ 大都會先發核爆10分創慘烈紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大都會31歲右投艾克霍夫(Jerad Eickhoff)今日先發作客勇士,結果他3.1局就被KO,核爆10分創下難堪紀錄,終場大都會5:12吞敗,艾克霍夫承擔敗投。

賽前防禦率4.96的艾克霍夫,今日是他本季第5場出賽、第4場先發,首局就控球走鐘製造滿壘,接著被敲長打掉2分,2、3局半局各挨1發2分砲,4上又在滿壘情況下,被萊利(Austin Riley)夯出滿貫砲,接著下一棒也擊出安打,艾克霍夫3.1局難堪退場。

大都會31歲右投艾克霍夫(右)。(美聯社)

艾克霍夫今投3.1局就用了80顆球,被敲7安、含3轟,有5次保送;4次三振,慘失10分,賽後防禦率飆漲到8.69,大都會打線今雖敲出10支安打、換回5分,仍追不回失去的分數,最終艾克霍夫吞本季第2敗,今年首勝未開張。

據《ESPN Stats & Info》報導,艾克霍夫成為大都會隊史第2位,單場失掉10分自責分,並投出5次保送的投手,前一人是馬霍默斯(Pat Mahomes),他在美國時間2000年8月22日所創下。

Jerad Eickhoff is the 2nd pitcher in Mets history to allow 10 ER and walk 5 batters in a game.



He joins Pat Mahomes, who did so on August 22, 2000. pic.twitter.com/DEdlrXFOyp