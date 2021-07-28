晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》楊昆弼不定向飛靶暫居第二 楊母：這屆要跟他們一較高下

2021/07/28 13:03

楊昆弼今早參加東京奧運不定向飛靶資格賽，目前比完2輪，以49分暫居第二。（特派記者羅志朋攝）

［記者陳冠備／彰化報導］台灣「射擊天才」楊昆弼今早參加東京奧運不定向飛靶資格賽，目前已比玩2輪，他僅失1發，目前以49分成績在所有參賽者中排名第2，他在彰化二水家鄉的父母也全程收看比賽狀況，對此感到振奮，母親高明雪說，他上屆有點像是去看偶像，這屆他要跟他們一較高下。

22歲的楊昆弼是不定向飛靶平世界紀錄保持人（以48分與西班牙好手費南德茲共同保持），2016年就曾參與里約奧運，不過在資格賽就遭淘汰，這次東京奧運雪恥再來，今日資格賽第一輪25次射擊全中，第二輪僅錯失1個泥盤，目前得分49分，不過有2名選手50分，另與其他8名選手同分，暫排第二。

楊昆弼在彰化二水家人在家一起集氣為他加油。（記者陳冠備攝）

「加油！加油！加油！」高明雪表示，賽前並沒有給他壓力，希望保持平常心，昨天他也傳LINE報訊，搞笑的說吃了什麼，看起來心情輕鬆，今早比賽前有特地傳訊給爸爸說「快比賽了」，不過這場比賽國內沒有轉播，所以全家人只能透過手機即時訊息，一起集氣為他加油。

高明雪說，這是昆弼第二次參加奧運，第一次參加時他才18歲，對一切都很好奇，尤其現場看到偶像西班牙好手費南德茲等人相當興奮，欲模仿對方射擊，結果反而亂了套，這次他重整心情，認為自己應該要以最好的狀態跟偶像們一拼高下，目前有了好的開始，繼續保持就有希望。

楊昆弼父親與奶奶手持楊昆弼海報為他加油。（記者陳冠備攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。