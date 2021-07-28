東奧》楊昆弼不定向飛靶暫居第二 楊母：這屆要跟他們一較高下

楊昆弼今早參加東京奧運不定向飛靶資格賽，目前比完2輪，以49分暫居第二。（特派記者羅志朋攝）

［記者陳冠備／彰化報導］台灣「射擊天才」楊昆弼今早參加東京奧運不定向飛靶資格賽，目前已比玩2輪，他僅失1發，目前以49分成績在所有參賽者中排名第2，他在彰化二水家鄉的父母也全程收看比賽狀況，對此感到振奮，母親高明雪說，他上屆有點像是去看偶像，這屆他要跟他們一較高下。

22歲的楊昆弼是不定向飛靶平世界紀錄保持人（以48分與西班牙好手費南德茲共同保持），2016年就曾參與里約奧運，不過在資格賽就遭淘汰，這次東京奧運雪恥再來，今日資格賽第一輪25次射擊全中，第二輪僅錯失1個泥盤，目前得分49分，不過有2名選手50分，另與其他8名選手同分，暫排第二。

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楊昆弼在彰化二水家人在家一起集氣為他加油。（記者陳冠備攝）

「加油！加油！加油！」高明雪表示，賽前並沒有給他壓力，希望保持平常心，昨天他也傳LINE報訊，搞笑的說吃了什麼，看起來心情輕鬆，今早比賽前有特地傳訊給爸爸說「快比賽了」，不過這場比賽國內沒有轉播，所以全家人只能透過手機即時訊息，一起集氣為他加油。

高明雪說，這是昆弼第二次參加奧運，第一次參加時他才18歲，對一切都很好奇，尤其現場看到偶像西班牙好手費南德茲等人相當興奮，欲模仿對方射擊，結果反而亂了套，這次他重整心情，認為自己應該要以最好的狀態跟偶像們一拼高下，目前有了好的開始，繼續保持就有希望。

楊昆弼父親與奶奶手持楊昆弼海報為他加油。（記者陳冠備攝）

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