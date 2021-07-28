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東奧》背後藏洋蔥！獲獎花束隱含深遠之意

2021/07/28 15:57

選手手中花束的花材皆來自311東日本大地震重災區。圖為台灣對桌球混雙奪得銅牌的林昀儒、鄭怡靜。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕此次東京奧運參賽選手獲獎時，主辦單位除頒發獎牌外，還會附上精美三色花束和吉祥物娃娃，事實上該花束的產地皆來自2011年東日本大地震與海嘯的重災地。

東京奧運花束別具意義。（路透）

綜合外媒報導，東奧花束中，綠色、黃色、深藍色的3個花色元素，花材分別來自2011年至少有2萬人喪生或失蹤於東日本大地震與海嘯的福島、宮城、岩手三縣，其背後主要是象徵這些重災地在浩劫後的絕境重生：

福島的洋桔梗（Eustomas）

福島當年311地震重創，第一核電廠爆炸事故導致大多數居民被迫撤離。當年在核災後初期檢測發現，當地農作物輻射值過高不適合食用，不過種植鮮花的話，檢測標準就不那麼嚴格，因此有非營利組織嘗試在福島種植洋桔梗，期望能幫助該地區經濟復甦。

有農民表示，「希望有機會讓全世界看見福島藉由鮮花復甦的樣子」，目前洋桔梗在福島已有蓬勃的發展。

宮城縣的向日葵（Sunflowers）

宮城縣在地震引發的海嘯中，逾1萬人喪生或失蹤。東奧組委會表示，災難發生後，父母們回到該縣山坡上種植向日葵，紀念逝世的的孩子，「每年山上都會開滿向日葵」，象徵人們對罹難者的思念。

事實上宮城縣是種植玫瑰聞名，向日葵則是在311大地震後才在該地區開始栽種的花種。而為適用奧運花束大小的向日葵，花農必須研發新技術，種植出花朵較小的向日葵。

岩手縣的龍膽花（Gentians）

位在宮崎縣北方的岩手縣，也受海嘯衝擊。與前兩縣培育新花卉品種不同，該縣自1960年代就開始種植龍膽花，是日本龍膽花的產量大縣。

此外，奧運花束中還附帶一個小小的吉祥物「未來永遠郎」（ミライトワ,Miraitowa），則旨在慶祝日本的過去與未來。

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