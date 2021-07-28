拔罐夯到體壇！澳洲泳將身體佈滿「深色圓點」引網議論

澳大利亞23歲泳將凱爾·查默斯 （Kyle Chalmers）身上佈滿了奇怪的「深色斑點」，讓許多人紛紛好奇那是什麼。外國媒體則解釋，這是主要用於中東和亞洲國家的古老療法「拔罐」（cupping）。（圖擷取自查莫斯IG）





〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運比賽持續進行中，有眼尖國外網友就發現，澳大利亞23歲泳將凱爾·查默斯 （Kyle Chalmers）身上佈滿了奇怪的「深色斑點」，讓許多人紛紛好奇那是什麼，還有人開玩笑說，是不是選手們都在玩漆彈。外國媒體則解釋，這是主要用於中東和亞洲國家的古老療法「拔罐」（cupping），且在全球體壇上越來越常見。

綜合外媒報導，查莫斯經常會在社群媒體上分享訓練時的照片，從畫面中可看出身上有拔罐的痕跡。據悉，拔罐為一種古老療法，主要流傳於中東與亞洲國家，特別是在中國。由於在療程中，會將加熱後的圓型玻璃杯放在痠痛部位，產生部分真空，藉此活絡人體氣血，並紓緩疼痛，因此造成該部位留下深紅印記。

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而根據紐約市倫諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）格拉特（Robert Glatter）醫生的說法，即使拔罐仍缺乏醫學證明，但還是具有類似安慰劑的作用，能給予運動員產生心理上的激勵效果。

報導指出，拔罐過程雖然安全，但少數人仍會出現皮膚過敏、灼熱、淤青等現象，若想使用前最好先詢問醫生。

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